Arda Turan hangi takımla anlaştı, nereye gidecek? Eyüpspor'a veda etti

Eyüpspor'a veda eden Arda Turan'ın yeni takımı merak ediliyor. Teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Arda Turan hangi takımla anlaştı belli oldu.

Türk futbolunun efsane ismi Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Süper Lig'e çıkmasına katkı sağladığı Eyüpspor’daki başarılı performansının ardından Arda Turan hangi takımla anlaştı, nereye gidecek merak ediliyor.

ARDA TURAN HANGİ TAKIMLA ANLAŞTI?

abrizio Romano’nun paylaştığı habere göre, Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 2 milyon euro maaş alacak.

Anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Turan’ın Marino Pusic’in yerine geçeceği ve kulübün 2024/25 sezonundaki hayal kırıklığı sonrası yeni bir sayfa açmayı hedeflediği belirtildi.

Shakhtar, bu sezon Ukrayna liginde 3. sırayı alarak 1995/96’dan beri ilk kez ilk ikiye giremedi. Turan’ın Shakhtar tercihi, hem Türk hem de Avrupa futbolu için dikkat çekici bir gelişme oldu.

ARDA TURAN EYÜPSPOR’DAN NEDEN AYRILDI?

Arda Turan, 2023’te teknik direktörlüğe başladığı Eyüpspor’da geçirdiği iki başarılı sezonun ardından 25 Mayıs 2025’teki Antalyaspor maçından sonra takıma veda etti.

Turan, maç sonrası basın toplantısında “Bugün Eyüpspor’daki son maçımdı. Çok kıymetli bir ekipti, herkese teşekkür ederim” diyerek ayrılığı duyurdu.

Eyüpspor’u 1. Lig’den Süper Lig’e taşıyan ve ilk sezonda 6. sıraya yerleştiren Turan, kulübün tarihine damga vurdu. Anca Turan’ın Avrupa’da kariyer yapma hedefi ayrılık kararında etkili oldu.

Turan’ın veda konuşmasında “Önümüzde 3-4 seçenek var, oyunumuzun görülmesi kıymetli” sözleri birden fazla kulüpten teklif aldığını düşündürdü.

ARDA TURAN YENİ TAKIMI

Arda Turan, Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk ile 2 yıllık anlaşma sağladığı açıklandı. Resmi açıklama henüz yapılmadı. Sözleşmenin detaylarına göre Turan'ın senelik 2 milyon Euro kazanması bekleniyor.