Arda Turan imzayı atıyor! Anlaşma tamam, işte sözleşme detayları

Eyüpspor ile yollarını ayırmaya hazırlanan teknik direktör Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Sözleşmenin detayları da ortaya çıktı.

Süper Lig'e yükselen Eyüpspor ile başarılı bir sezon geçiren ve takımını 6'ncı sıraya kadar yükselten teknik direktör Arda Turan'ın başarısı sadece Türkiye'nin değil, Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti. Birçok takımdan teklif aldığı iddia edilen Turan, dün adeta takımına veda etti.

"EYÜPSPOR'DAKİ SON MAÇIMDI"

Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Eyüpspor ile yollarını ayıracağını belirten Turan, maç sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Eyüpspor’daki son maçımdı. Çok kıymetli bir ekipti. Bize destek veren herkese teşekkür ederim. Kolay bir şey değildi. Kızmadan, sinirlenmeden rekabet etmeye çalıştık."

ROTASI UKRAYNA

"Önümüzde 3-4 tane seçenek var. Oyunumuzun görülmesi bizim için çok kıymetli" diyen Turan'ın ilk yurt dışı macerasına atılacağı, rotasının ise Ukrayna olacağı belirtildi.

İddialara göre Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile her konuda anlaşma sağladı. Öte yandan Turan'ın sözleşmenin detayları da belli oldu.

YILLIK 2 MİLYON EURO

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre; Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Arda Turan'ın, Shakhtar'dan senelik 2 milyon euro alacağı iddia ediliyor.