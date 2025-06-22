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Arda Güler'den transfer açıklaması: 'Real Madrid'den ayrılmayı düşünmüyorum'

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FIFA 2025 Kulüpler Dünya Kupası öncesi konuşan Arda Güler, Xabi Alonso ile olan ilişkisini anlattı ve Real Madrid'deki geleceğine dair net mesaj verdi.

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, FIFA 2025 Kulüpler Dünya Kupası’nda Pachuca maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Genç yıldız, takım içindeki rolü ve geleceğiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Arda Güler'den transfer açıklaması: 'Real Madrid'den ayrılmayı düşünmüyorum' - 1. Resim

Arda, teknik adam Xabi Alonso ile olan ilişkisine değinerek, "Xabi Alonso sürekli benimle iletişimde. Bu durum kendimi daha değerli hissetmemi sağlıyor. İlk maçta 45 dakika süre aldım, şu an her şey daha iyi ilerliyor. Alonso'nun oyun tarzı bana uygun; tempoyu kontrol eden, kısa pasları tercih eden ve beni orta sahada değerlendiren biri. Bu benim oyunuma daha çok hitap ediyor" dedi.

Arda Güler'den transfer açıklaması: 'Real Madrid'den ayrılmayı düşünmüyorum' - 2. Resim

Transfer iddialarına da açıklık getiren Arda Güler, "Şu an Real Madrid'den ayrılmak gibi bir düşüncem yok. Ancak uzun süre forma şansı bulamazsam, elbette alternatifleri düşünmek zorunda kalabilirim. Şimdilik tüm konsantrasyonum Real Madrid’de" açıklamalarını yaptı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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