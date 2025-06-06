Kenan Yıldız: "Hayalim Dünya Kupası"

EURO 2024’teki çeyrek final başarısını devam ettirmek istediklerini ifade eden Juventus’un millî yıldızı “En büyük hedefimiz kupada orada olmak” dedi.

A Milli Takım’ın yıldızı Kenan Yıldız, en büyük hayalinin Dünya Kupası’nda mücadele etmek olduğunu söyledi.

Juventus’un 10 numarası, Türkiye’nin bu büyük turnuvaya katılması için takım olarak ellerinden geleni yapacaklarını söylerken “Dünya Kupası, bir futbolcu olarak oynayabileceğiniz en büyük turnuva. En büyük hayalim Dünya Kupası’nda olmak. Bu sadece benim değil bütün takımın hedefi. Elemelerde İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile oynayacağız. Grupta İspanya favori görünüyor ama biz her takımı yenecek potansiyele sahibiz” dedi.

SEÇMEK ZOR OLMADI

Ay yıldızlı formayı seçtiği için çok çok mutlu olduğunu söyleyen Kenan “Küçüklüğümden itibaren benimle çok ilgilendiler. O yüzden Türkiye’yi seçmek benim için hiç zor olmadı. Almanya maçı hayatımda denk gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesiydi. Ay yıldızlı formayı giydiğim gün Almanya’ya gol attım. Mihenk taşı gibiydi. Ondan sonra millî takımda benim her şey tam anlamıyla başladı diyebilirim. EURO 2024’te Avusturya’yı yenip çeyrek finale kaldığımız maçtan sonra yaşadığımız zirve duyguları da hayatım boyunca unutmayacağım” ifadelerini kullandı.

ÇOK YARDIMCI OLUYOR

Vincenzo Montella’ya övgüler yağdıran Kenan Yıldız “Hem insani yönü hem de hocalığı çok başka. Bize enerjisini tam anlamıyla katıyor, bana ilk fırsatlardan birini veren hocalardan bir tanesi. Montella ile çalışmaktan ne kadar mutlu olduğumu kelimelerle size anlatamam” dedi.

TELEFONUNDA BU VAR

Kenan Yıldız, telefonunda kapak fotoğrafının dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top ödülü olmasıyla ilgili olarak “Neler başarabilirim bilmiyorum ama her futbolcunun hayali böyle bir ödül alabilmek. Her zaman çok çalışarak en iyisini yapmaya çalışacağım” dedi.