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Haberler > Spor > Galatasaray, oğuz aydın için son teklifini yaptı: En fazla 4 milyon

Galatasaray, oğuz aydın için son teklifini yaptı: En fazla 4 milyon

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray, oğuz aydın için son teklifini yaptı: En fazla 4 milyon
Galatasaray, Transfer, Bonservis, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hakim Ziyech ile sözleşme uzattığını açıklayan Galatasaray’da uzun süredir gündemi meşgul eden isim Alanyasporlu Oğuz Aydın…

 Geçen sezon büyük bir çıkış gösteren kanat oyuncusu için neredeyse açık artırma söz konusu. Sarı kırmızılı kulüp, genç isim için en fazla 4 milyon avro bonservis bedeli verebileceğini bildirdi ve beklemeye geçti. Oyuncunun menajeri William D’Avila ise yoğun bir pazar mesaisinde. 

KİM FAZLA VERİRSE...

Fransız menajer Oğuz’u önce Galatasaray’a sonra Beşiktaş’a ardından da Ajax ve Fransa’dan birkaç takıma önerdi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu “Beşiktaş teklifini sundu. Dursun Özbek ile de görüştük. Aralarında Ajax’ın da bulunduğu yurt dışından kulüpler de oyuncumuzla ilgileniyor. Hangi takım daha fazla ücret öderse Oğuz’u transfer eder” dedi. Oğuz Aydın’ın gönlünün Aslan’da olduğu biliniyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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