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Süper Lig'e geri döndü! Macar yıldız Attila Szalai Paşa'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Süper Lig&#039;e geri döndü! Macar yıldız Attila Szalai Paşa&#039;da
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kasımpaşa, Alman ekibi Hoffenheim'da forma giyen Macar defans oyuncusu Attila Szalai'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, Alman ekibi Hoffenheim'da forma giyen Macar defans oyuncusu Attila Szalai'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig'e geri döndü! Macar yıldız Attila Szalai Paşa'da - 1. Resim

Kasımpaşa'dan transferle ilgili yapılan açıklamada, "Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Attila Szalai, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Szalai’ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

Süper Lig'e geri döndü! Macar yıldız Attila Szalai Paşa'da - 2. Resim

Attila Szalai, Ocak 2021'de 2,2 milyon euro bonservis bedeli ile Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 2023 yılında Attila Szalai, Fenerbahçe'den 12.3 milyon euro bedelle Hoffenheim'a transfer olmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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