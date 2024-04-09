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Haberler > Spor > Arda Güler maç kadrosunda! Real Madrid, Manchester City'i ağırlıyor! UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrel final turu

Arda Güler maç kadrosunda! Real Madrid, Manchester City'i ağırlıyor! UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrel final turu

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Arda Güler maç kadrosunda! Real Madrid, Manchester City&#039;i ağırlıyor! UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrel final turu

Spor Haberleri

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final aşamasının ilk maçında Manchester City'i konuk edecek. Türk yıldız Arda Güler de maç kadrosunda bulunuyor.

İspanyol devi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final aşamasının ilk maçında İngiliz devi Manchester City ile karşılaşacak.

Saat 22.00'de başlayacak zorlu mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

Türk futbolcu Arda Güler, maçın geniş kadrosunda yer alıyor.

Arda Güler maç kadrosunda! Real Madrid, Manchester City'i ağırlıyor! UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrel final turu - 1. Resim

REAL MADRİD - MANCHESTER CITY İLK 11'LER

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Tchouameni, Ferland Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Vinicius Jr., Bellingham, Rodrygo.

Manchester City: Ortega, Akanji, Stones, Dias, Gvardiol, Rodrigo, Kovacic, Bernardo, Foden, Grealish, Haaland

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