Arda Güler maç kadrosunda! Real Madrid, Manchester City'i ağırlıyor! UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrel final turu
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final aşamasının ilk maçında Manchester City'i konuk edecek. Türk yıldız Arda Güler de maç kadrosunda bulunuyor.
İspanyol devi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final aşamasının ilk maçında İngiliz devi Manchester City ile karşılaşacak.
Saat 22.00'de başlayacak zorlu mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.
Türk futbolcu Arda Güler, maçın geniş kadrosunda yer alıyor.
REAL MADRİD - MANCHESTER CITY İLK 11'LER
Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Tchouameni, Ferland Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Vinicius Jr., Bellingham, Rodrygo.
Manchester City: Ortega, Akanji, Stones, Dias, Gvardiol, Rodrigo, Kovacic, Bernardo, Foden, Grealish, Haaland
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor