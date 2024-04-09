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Haberler > Spor > Galatasaray'dan poşu sürprizi! Süper Kupa maçına damga vurmuştu

Galatasaray'dan poşu sürprizi! Süper Kupa maçına damga vurmuştu

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Galatasaray&#039;dan poşu sürprizi! Süper Kupa maçına damga vurmuştu

Spor Haberleri

Galatasaray, Fenerbahçe ile Şanlıurfa'da oynadığı Süper Kupa maçına özel poşu satışa çıkardı. Taraftarlar tarihi maçtan sonra kulüp mağazalarında satışa çıkarılmasını istemişti.

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı Süper Kupa maçına özel poşu satışa çıkardı.

Ezeli rakibinin sahadan çekilmesiyle 1 dakikalık maçı geride bırakan Sarı-kırmızılılar, poşuyla poz vererek gündem olmuştu.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği poşular GS Store mağazalarından satışa çıkarıldı.

Sınırlı sayıda üretilen sarı kırmızılı poşuların fiyatı 399,99 TL olarak belirlendi.

GS STORE'NİN PAYLAŞIMI

Galatasaray'dan poşu sürprizi! Süper Kupa maçına damga vurmuştu - 1. Resim

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