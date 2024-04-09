Enner Valencia'dan Süper Kupa paylaşımı! Fenerbahçe - Galatasaray derbisini es geçmedi
Spor Haberleri
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Enner Valencia, Süper Kupa'da yaşanan tarihi anlara kayıtsız kalmadı. Ekvadorlu yıldız, sosyal medyadan U-19 takımını paylaştı.
Fenerbahçe, Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçının 2. dakikasında sahadan çekilerek dünya gündemine girmişti.
Kulüp başkanı Ali Koç, TFF'ye tepki gösterdiklerini belirterek maça as takımla çıkmayacaklarını açıklamıştı.
Şanlıurfa'ya maç günü gelen Sarı-lacivertliler, Icardi'nin 1. dakikada attığı gol sonrası sahadan çekilme kararı aldı.
ENNER VALENCIA'DAN PAYLAŞIM
Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, Süper Kupa'da yaşanan olaylara sessiz kalmadı.
U-19 takımını paylaşan Valencia, alkış emojisini kullanarak destekte bulundu.
Kariyerine Brezilya'nın Internacional takımına sürdüren 34 yaşındaki oyuncu, 40 resmi maçta 19 gol kaydetti.