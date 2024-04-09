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Haberler > Spor > Süper Lig devi transferi erken bitirdi! Gaziantep FK'nın golcüsü Draguş imzalıyor

Süper Lig devi transferi erken bitirdi! Gaziantep FK'nın golcüsü Draguş imzalıyor

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Süper Lig devi transferi erken bitirdi! Gaziantep FK&#039;nın golcüsü Draguş imzalıyor

Spor Haberleri

Gaziantep FK'nın Rumen golcüsü Denis Draguş için Trabzonspor ve Beşiktaş'ın devreye girdiği öne sürülmüştü. Abdullah Avcı'nın takımında görmek istediği yıldız oyuncusunun Karadeniz ekibine yakın olduğu iddia edildi.

Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, Gaziantep FK'de kiralık oynayan Denis Draguş'u istedi.

Belçika ekiplerinden Standard Liege takımından kiralanan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

Şu ana kadar 26 lig maçına çıkan Draguş, 11 gol ve 1 asist katkısında bulundu.

Süper Lig devi transferi erken bitirdi! Gaziantep FK'nın golcüsü Draguş imzalıyor - 1. Resim

DENİS DRAGUŞ TRABZONSPOR'A ÇOK YAKIN

Sabah'ın haberine göre Draguş'un menajeri Florin Manea, Rumen basınına yaptığı açıklamada Trabzonspor'la anlaşmak üzere olduklarını belirtti.

Transferde büyük aşama kaydettiklerini belirten Draguş'un temsilcisi, "Anlaşmaya çok yakınız. Denis'in orada oynama ihtimali harika" ifadelerini kullandı.

Standard Liege'nin Draguş için en az 5 milyon euro talep edeceği konuşuluyor.

Abdullah Avcı'nın gözüne giren oyuncunun yeni sezonda Süper Lig'de kalmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

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