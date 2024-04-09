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Yeni sezonda teknik direktör sürprizi! Robin van Persie göreve başlıyor

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Yeni sezonda teknik direktör sürprizi! Robin van Persie göreve başlıyor

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin Van Persie'nin gelecek sezon Heerenveen'de teknik direktör olarak çalışacağı öğrenildi.

Bir dönem Arsenal, Manchester United ve Fenerbahçe gibi takımların formasını giyen Robin Van Persie'nin yeni sezonda ülkesinde bir takımı çalıştırması bekleniyor.

Kariyerine Feyenoord U-18 takımında antrenör olarak devam eden Hollandalı ismin, Heerenveen'den teklif aldığı belirtildi.

Yeni sezonda teknik direktör sürprizi! Robin van Persie göreve başlıyor - 1. Resim

VAN PERSIE TEKNİK DİREKTÖR OLUYOR

İlk defa A Takım seviyesinde takım çalıştırmaya hazırlanan Persie'nin ilerleyen zamanlarda Feyenoord'un başına geçmek istediği kaydedildi.

Fenerbahçe'de 2,5 sene futbol oynayan Van Persie, 87 maça çıkarak 36 gol ve 7 asist katkısında bulundu.

Aktif futbol hayatına 2018-2019 sezonu sonunda Feyenoord'da son veren milli oyuncu, aynı kulübün altyapısında çalışmaya başlamıştı.

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