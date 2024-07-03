Arda Güler'in karesi dünya basınında! Akıllara Lionel Messi geldi

A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler'in Avusturya maçının ilk yarısında attığı çalımlar dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, kısa sürede gösterdiği performansla EURO 2024'ün dikkat çeken isimlerinden oldu.

Avusturya karşısında ilk 11 başlayan 19 yaşındaki oyuncu, attığı çalımlarla kendine hayran bıraktı.

Maç anında çekilen bir fotoğraf ise sosyal medyada gündem oldu.

ARDA GÜLER'E MESSİ BENZETMESİ

Real Madrid'e yakın sayfalar Arda'nın 4 oyuncu arasındaki karesini paylaşarak övgülerde bulundu.

Yıldız oyuncunun çalımları Lionel Messi'ye benzetildi.

Türk Messi olarak anılan Arda, Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo'nun ardından Avrupa Şampiyonaları tarihinde hem gol hem de asist yapan 20 yaş altındaki ilk futbolcu olmuştu.



