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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu İtalya yolcusu! Nicolò Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;ın yıldız oyuncusu İtalya yolcusu! Nicolò Zaniolo&#039;nun yeni takımı belli oldu
Galatasaray, Nicolo Zaniolo, Atalanta, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Aston Villa'da geçiren Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, bir süredir İtalyan kulüpleriyle görüşme halindeydi. 24 yaşındaki oyuncunun yeni takımının Atalanta olacağı iddia edildi.

Son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, önümüzdeki sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarıyı hedefleyerek transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımda yeni transferlerin yanı sıra bazı oyuncularla da yollar ayrılacak.

Galatasaray, 2022/2023 sezonunun devre arasında sürpriz bir şekilde Roma'nın yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmıştı. Ligin ikinci yarısında sarı-kırmızılı formayı giymeye başlayan İtalyan yıldız, özellikle son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu İtalya yolcusu! Nicolò Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu - 1. Resim

ASTON VILLA'YA KİRALANDI

Nicolo Zaniolo, geçtiğimiz sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanmıştı. İngiliz ekibi, satın alma opsiyonu bulunmasına rağmen Zaniolo'yu kalıcı olarak transfer etmeyi tercih etmedi.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu İtalya yolcusu! Nicolò Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu - 2. Resim

YENİ TAKIMI SERIE A'DAN

İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazzetta'da yer alan habere göre, Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi Atalanta oldu. Yıldız oyuncu, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olan takımda forma giyecek.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu İtalya yolcusu! Nicolò Zaniolo'nun yeni takımı belli oldu - 3. Resim

GALATASARAY'IN KAZANACAĞI TUTAR

İtalyan basını, Galatasaray'ın bu transferden kazanacağı ücreti de açıkladı. Atalanta yıldız oyuncuyu ilk olarak 3 milyon Euro bedelle kiralayacak.

Eğer Zaniolo, maçların yüzde 65'inde forma giyerse, 18 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Ayrıca, bonuslar da anlaşmaya dahil olacak. Tedavisine İtalya'da devam eden yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde Atalanta ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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