Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Spor > Arda Güler'in orta sahadan çektiği şut manşetlerde! Carlo Ancelotti'den itiraf 'Böylesini hiç görmedim'

Arda Güler'in orta sahadan çektiği şut manşetlerde! Carlo Ancelotti'den itiraf 'Böylesini hiç görmedim'

Düzenleyen: / Kaynak: -
- Güncelleme:
Arda Güler&#039;in orta sahadan çektiği şut manşetlerde! Carlo Ancelotti&#039;den itiraf &#039;Böylesini hiç görmedim&#039;

Spor Haberleri  / -

Geçtiğimiz hafta Celta Vigo karşısında Real Madrid kariyerindeki ilk golünü kaydeden Arda Güler, Osasuna deplasmanında da yine kaleyi yokladı. Orta sahadan çektiği şut direğe takılan 19 yaşındaki Güler, İspanya basınında yine manşetleri süslerken, Real Madrid'in teknik patronu Carlo Ancelotti'nin Güler hakkındaki itirafı çok konuşuldu.

İspanya La Liga 29.hafta mücadelesinde Real Madrid, Osasuna deplasmanındaydı. 6 gollü maçtan Real Madrid, 4-2'lik galibiyetle ayrılırken maça, Arda Güler'in orta sahadan yaptığı gol denemesi damgasını vurdu. 

Maça yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 85.dakikada Vinicius Junior yerine oyuna dahil oldu. Geçtiğimiz hafta Celta Vigo karşısında, Madrid formasıyla ilk golünü kaydeden Arda Güler, Osasuna deplasmanında da kaleyi yokladı.

YILIN GOLÜ OLACAKTI

Orta sahadan çektiği şut direğe takılan Güler büyük bir şanssızlık yaşarken, Güler'in şutuna Madrid yedek kulübesinin verdiği tepki sosyal medyada çok konuşuldu. Güler'in attığı ilk gole çok sevinen Viniciu Junior Güler'in denediği şut karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. 

Arda Güler'in orta sahadan çektiği şut manşetlerde! Carlo Ancelotti'den itiraf 'Böylesini hiç görmedim' - 1. Resim

'BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEDİM'

Maç sonu açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Anceletto, Arda Güler'e de değindi. 'Arda Güler çok büyük bir yetenek, sadece büyük bir oyuncu böyle bir şutu düşünebilir' diyen İtalyan teknik adam sözlerine şöyle devam etti:

"19 yaşında olup da kendine bu kadar güvenen bir oyuncu hiç görmedim. Arda'nın o şutunun kaleye girip girmemesi önemli değil, bizim nazarımızda o şut bir gol."

Arda Güler'in orta sahadan çektiği şut manşetlerde! Carlo Ancelotti'den itiraf 'Böylesini hiç görmedim' - 2. Resim

MARCA: 'ARDA GÜLER BİR DAHİ'

Maç sonrası Güler yine İspanya'da manşetlerdeydi. İspanyol Marca Gazetesi, Güler' hakkında şu ifadeleri kullandı:

'Bir sanat eseri ve bir dahi. Artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi.'

VALVERDE'DEN PAYLAŞIM

Maç sonrası Güler'in takım arkadaşı Federico Valverde'de de, Arda Güler'le ilgili bir paylaşım yapmayı ihmal etmedi. 

Arda Güler'in orta sahadan çektiği şut manşetlerde! Carlo Ancelotti'den itiraf 'Böylesini hiç görmedim' - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Lider Beyoğlu derbisine çıkıyor! Kasımpaşa Galatasaray muhtemel 11'ler - SporLider Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oluyorErman Toroğlu’ndan Beşiktaş hakkında flaş iddia: ‘Yönetim Lucescu ile görüşüyor’ - Spor'Beşiktaş Lucescu ile görüşüyor'Beşiktaş'ta Fernando Santos'un bileti kesildi! Yeni aday belli oldu: Süper Lig'de çalışmıştı - SporBeşiktaş eski hocasını göreve getiriyorÜst üste 3. mağlubiyetini alan Santos yönetimindeki Beşiktaş’ın kolu kanadı kırıldı - SporKartal uçmayı unuttuSergen Yalçın'dan Beşiktaş taraftarına sitem! 'Daha güzel ağırlanmak isterdim' - SporSergen Yalçın'dan Beşiktaş taraftarına sitem! 'Daha güzel ağırlanmak isterdim'Fernando Santos'tan istifa açıklaması! 'Öyle bir niyetim yok' - SporFernando Santos'tan istifa açıklaması! 'Öyle bir niyetim yok'Beşiktaş evinde Sergen Yalçın'a teslim oldu! Antalyaspor, ilk yarıda attığı gollerle güldü - SporBeşiktaş evinde Sergen Yalçın'a teslim oldu!Arda Güler'in şansız anı! Milli futbolcu yılın golünü atıyordu - SporArda Güler yılın golünü atıyordu!İtalyan hocadan Kenan Yıldız'a övgüler! 'Kalitesi çok yüksek' - Sporİtalyan hocadan Kenan Yıldız'a övgüler! 'Kalitesi çok yüksek'Süper Lig'in değerini en çok artıran futbolcusu belli oldu! Bonservis bedeli 15 kat arttı - SporSüper Lig'in değerini en çok artıran futbolcusu belli oldu! Bonservis bedeli 15 kat arttı
Sonraki Haber Yükleniyor...