Arda Güler'in orta sahadan çektiği şut manşetlerde! Carlo Ancelotti'den itiraf 'Böylesini hiç görmedim'

Geçtiğimiz hafta Celta Vigo karşısında Real Madrid kariyerindeki ilk golünü kaydeden Arda Güler, Osasuna deplasmanında da yine kaleyi yokladı. Orta sahadan çektiği şut direğe takılan 19 yaşındaki Güler, İspanya basınında yine manşetleri süslerken, Real Madrid'in teknik patronu Carlo Ancelotti'nin Güler hakkındaki itirafı çok konuşuldu.

İspanya La Liga 29.hafta mücadelesinde Real Madrid, Osasuna deplasmanındaydı. 6 gollü maçtan Real Madrid, 4-2'lik galibiyetle ayrılırken maça, Arda Güler'in orta sahadan yaptığı gol denemesi damgasını vurdu.

Maça yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 85.dakikada Vinicius Junior yerine oyuna dahil oldu. Geçtiğimiz hafta Celta Vigo karşısında, Madrid formasıyla ilk golünü kaydeden Arda Güler, Osasuna deplasmanında da kaleyi yokladı.

YILIN GOLÜ OLACAKTI

Orta sahadan çektiği şut direğe takılan Güler büyük bir şanssızlık yaşarken, Güler'in şutuna Madrid yedek kulübesinin verdiği tepki sosyal medyada çok konuşuldu. Güler'in attığı ilk gole çok sevinen Viniciu Junior Güler'in denediği şut karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

'BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEDİM'

Maç sonu açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Anceletto, Arda Güler'e de değindi. 'Arda Güler çok büyük bir yetenek, sadece büyük bir oyuncu böyle bir şutu düşünebilir' diyen İtalyan teknik adam sözlerine şöyle devam etti:

"19 yaşında olup da kendine bu kadar güvenen bir oyuncu hiç görmedim. Arda'nın o şutunun kaleye girip girmemesi önemli değil, bizim nazarımızda o şut bir gol."

MARCA: 'ARDA GÜLER BİR DAHİ'



Maç sonrası Güler yine İspanya'da manşetlerdeydi. İspanyol Marca Gazetesi, Güler' hakkında şu ifadeleri kullandı:

'Bir sanat eseri ve bir dahi. Artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi.'

VALVERDE'DEN PAYLAŞIM

Maç sonrası Güler'in takım arkadaşı Federico Valverde'de de, Arda Güler'le ilgili bir paylaşım yapmayı ihmal etmedi.