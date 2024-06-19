Arda Güler'in paylaşımına Bellingham'dan yorum! 'Hiç şaşırmadım abi'
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye, EURO 2024'te oynadığı ilk maçta Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. Maçın oyuncusu seçilen Arda Güler, karşılaşmada muhteşem bir gol attı. Maçın ardından Güler'in sosyal medya paylaşımına Real Madrid'den takım arkadaşı Bellingham, yorum yaptı. İngiliz futbolcunun yorumu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Türkiye, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Milli takımın 3-1 kazandığı maçta Arda Güler jeneriklik bir gole imza attı.
MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ
Arda Güler müsabaka sonrası UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi.
ARDA GÜLER'DEN PAYLAŞIM
Öte yandan Arda Güler maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türk'e durmak yaraşmaz" ifadelerini kullandı. Arda'nın bu paylaşımı büyük etkileşim aldı.
HİÇ ŞAŞIRMADIM ABİ
Arda Güler'in paylaşımının altında Real Madrid'den takım arkadaşı İngiliz Jude Bellingham yorum yaptı. Bellingham, yorumunda "Hiç şaşırmadım abi." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi