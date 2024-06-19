Arda Güler'in paylaşımına Bellingham'dan yorum! 'Hiç şaşırmadım abi'

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Haziran 2024 00:04 - Güncelleme: 19 Haziran 2024 00:14 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Türkiye, EURO 2024'te oynadığı ilk maçta Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. Maçın oyuncusu seçilen Arda Güler, karşılaşmada muhteşem bir gol attı. Maçın ardından Güler'in sosyal medya paylaşımına Real Madrid'den takım arkadaşı Bellingham, yorum yaptı. İngiliz futbolcunun yorumu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.