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Arda Turan, Eyüpspor’daki hedefini anlattı: City gibi olmak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arda Turan, Eyüpspor’daki hedefini anlattı: City gibi olmak

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eyüpspor’u Süper Lig’e çıkaran teknik direktör Arda Turan, The Athletic’e konuştu. İddialı sözler kullanan Turan, Eyüpspor’un Türkiye’de futbolu değiştireceğini söyledi.

Atletico Madrid’de elde ettikleri şampiyonluğun (Tarihin en iyi Barcelona ve Real Madrid’ine karşı) spor tarihinin en zoru olduğunu belirten Turan “O dönemde imkânsızı başarmıştık” dedi. Amacının teknik direktörlükten  daha fazlası olduğunu vurgulayan Turan “Yeni bir futbol tarzı uygulamak istiyorum” diye konuştu. 

İŞ ŞİMDİ BAŞLIYOR

“Süper Lig’e yükseldik. Ama asıl iş şimdi başlıyor” diyen Arda Turan “Uzun vadede stratejilerimi uygulamaya çalışacağım. Avrupa kupalarına katılabilecek bir takım oluşturmak istiyorum. Manchester City gibi oynayabilecek takım kurmak istiyorum. Türkiye’deki teknik direktörlerin oyuna odaklandıklarında büyük işler başarabileceğini göstermek istiyorum. Klişe gelebilir ama burada mutluyum. Roma’da bir yerlerde ikinci adam olacağıma kendi yerimin lideri olurum” ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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