Galatasaray'ın yıldızına Arda Turan kancası! Eyüpspor genç yeteneği gündemine aldı
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Galatasaray, yabancı statüsünde oynayan genç futbolcusu Yusuf Demir'in geleceği hakkında kararını verdi. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon İsviçre'nin Basel takımına kiraladığı oyuncuyu bu sezon Türkiye'den bir takıma kiralık gönderecek. Yusuf Demir için Süper Lig'in yeni ekibinin devrede olduğu iddia edildi.
Galatasaray'ın geçen sezon 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Yusuf Demir, ancak yabancı kuralı sebebiyle kiralık gönderdiği Yusuf Demir, LASK Linz maçındaki etkili oyunuyla göz doldurdu.
YABANCI STATÜSÜNDE OYNAYACAK
Başarılı oyuncunun bu sezon takımda kalıp kalmayacağı ise belli oldu. Okan Buruk'un hazırlık maçı sonrası övgüyle bahsettiği 21 yaşındaki oyuncu bu sezonda yabancı oyuncu statüsünde oynayacak.
TÜRKİYE'DEN BİR TAKIMA KİRALIK GÖNDERİLECEK
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, geçen sezon Basel'e kiraladığı Demir'i bu sezon Türkiye'den bir takıma kiralık gönderecek.
Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'un, Galatasaray'ın genç yıldızına talip olduğu iddia edildi.