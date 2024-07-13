Galatasaray'ın yıldızına Arda Turan kancası! Eyüpspor genç yeteneği gündemine aldı

Düzenleyen: Ahmet Polat 13 Temmuz 2024 17:44 - Güncelleme: 13 Temmuz 2024 17:58 - Güncelleme:

Galatasaray, Yusuf Demir, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Galatasaray, yabancı statüsünde oynayan genç futbolcusu Yusuf Demir'in geleceği hakkında kararını verdi. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon İsviçre'nin Basel takımına kiraladığı oyuncuyu bu sezon Türkiye'den bir takıma kiralık gönderecek. Yusuf Demir için Süper Lig'in yeni ekibinin devrede olduğu iddia edildi.