Shakhtar Donetsk'ten Liverpool'a Isaque çalımı

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığına göre Ukrayna temsilcisi, Brezilya ekibi Fluminense’nin 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Isaque’yi kadrosuna kattı.

Bu transfer için Shakhtar’ın 10 milyon Euro bonservis bedeli ve 2 milyon Euro bonus ödeyeceği ifade edildi.

Genç yeteneğin peşinde İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’un da olduğu biliniyordu.