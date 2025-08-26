Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Shakhtar Donetsk'ten Liverpool'a Isaque çalımı

Shakhtar Donetsk'ten Liverpool'a Isaque çalımı

- Güncelleme:
Arda Turan, Haber
Spor Haberleri

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Fluminense'nin Brezilyalı oyuncusu Isaque’yi bonuslarla birlikte 12 milyon Euro bedelle transfer etti.

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığına göre Ukrayna temsilcisi, Brezilya ekibi Fluminense’nin 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Isaque’yi kadrosuna kattı.

Arda Turan’ın ekibi Shakhtar’dan genç yıldız hamlesi.Liverpool peşindeydi - 1. Resim

Bu transfer için Shakhtar’ın 10 milyon Euro bonservis bedeli ve 2 milyon Euro bonus ödeyeceği ifade edildi.

Genç yeteneğin peşinde İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’un da olduğu biliniyordu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
