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    • Haberler > Spor > Arjantin'de Superclasico" keyfi! River Plate, Boca Juniors'u ağırlıyor

    Arjantin'de Superclasico" keyfi! River Plate, Boca Juniors'u ağırlıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Arjantin&#039;de Superclasico&quot; keyfi! River Plate, Boca Juniors&#039;u ağırlıyor
    Arjantin, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dünya futbolunun sayılı derbilerinden biri olarak gösterilen "Superclasico" yarın oynanacakl. River Plate ile Boca Juniors yarın kozlarını paylaşacak.

    Arjantin Premier Lig'in 7. haftasındaki "Superclasico" derbisinde yarın River Plate ile Boca Juniors karşılaşacak.

    Futbol dünyasının en çekişmeli derbileri arasındaki "Superclasico"da River Plate, Mas Monumental Stadı'nda yarın TSİ 23.00'te Boca Juniors'ı ağırlayacak. Karşılaşma, Spor Smart ve D-Smart GO’dan naklen yayınlanacak.

    Ligin 1. aşamasında geride kalan 6 haftada River Plate 12, Boca Juniors ise 9 puan topladı.

    River Plate, iki ekibin Mas Monumental'de oynadığı son karşılaşmayı, 90+3. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 kazanmıştı. Tansiyonu yüksek karşılaşmada penaltının ardından çıkan kavga nedeniyle 7 isim kırmızı kart görmüştü.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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