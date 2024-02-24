Arjantin'de Superclasico" keyfi! River Plate, Boca Juniors'u ağırlıyor

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Şubat 2024 17:23 - Güncelleme: 24 Şubat 2024 17:35 - Güncelleme:

Arjantin, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Dünya futbolunun sayılı derbilerinden biri olarak gösterilen "Superclasico" yarın oynanacakl. River Plate ile Boca Juniors yarın kozlarını paylaşacak.