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Haberler > Spor > Aslan’ın peşindeler! EURO 2024’te Barış Alper Yılmaz’ın izleyeni çok

Aslan’ın peşindeler! EURO 2024’te Barış Alper Yılmaz’ın izleyeni çok

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aslan’ın peşindeler! EURO 2024’te Barış Alper Yılmaz’ın izleyeni çok
Okan Buruk, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’daki çıkışını özellikle son Çekya maçında A Millî Takım’a da yansıtan Barış Alper Yılmaz transferin gözdesi.

Adı Brighton Albion, E. Frankfurt, Bologna gibi kulüplerle anılan çok yönlü hücum oyuncusunu Almanya’da birçok Avrupa kulübü izledi.

Aslan’ın peşindeler! EURO 2024’te Barış Alper Yılmaz’ın izleyeni çok - 1. Resim

Manchester United, Tottenham ve Leipzig yetkililerinin Çekya mücadelesinde maçın adamı seçilen Yılmaz’ı ‘alıcı’ gözüyle izleyip notlar aldıkları öğrenildi. Turnuva sonrası bu konuda Aslan’ın kapısının çok çalınması bekleniyor.

Aslan’ın peşindeler! EURO 2024’te Barış Alper Yılmaz’ın izleyeni çok - 2. Resim

TEK DÜŞÜNCEM VAR...

Şu anda sarı kırmızılı kulüple 2027’ye kadar mukavelesi olan ve güncel piyasa değeri 17 milyon avro olarak görünen sarı kırmızılı oyuncuya Okan Buruk vize vermiyor. Tabii ki burada gelecek teklifin rakamı da önemli. Eğer 20 milyon avro üzerinde cazip bir öneri gelirse yönetim durum değerlendirmesi yapacak. Kendine özel antrenör tuttuktan sonra performansı sürekli artan Barış Alper Yılmaz ise “Şu an tek düşüncem millî takım. Başka bir şey düşünmüyorum” diyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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