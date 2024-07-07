Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Ay yıldız modası! Beşiktaş transferde millî oyunculara kancayı attı

Ay yıldız modası! Beşiktaş transferde millî oyunculara kancayı attı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ay yıldız modası! Beşiktaş transferde millî oyunculara kancayı attı
Gedson, Beşiktaş, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Transfer çalışmalarına hız katan Beşiktaş, Gedson ve Al Musrati’nin takımdan ayrılması durumunda A Millî Takım’ın yıldızlarını kadrosuna katmaya çalışacak. Siyah beyazlılar, Benfica forması giyen Orkun Kökçü, West Bromwich’ten Okay Yokuşlu ile Borussia Dortmund’da top koşturan Salih Özcan’a kancayı attı.

Her üç oyuncunun temsilcileriyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği, Gedson ve Al Musrati’nin durumuna göre EURO 2024 sonrası transferlerin netleştirileceği öğrenildi. 

CARLOS BİTİYOR

Okay’ın temsilcisi Batur Altıparmak yaptığı açıklamada, Beşiktaş’la temas halinde olduklarını ancak anlaşmanın henüz sağlanmadığını belirtti. Öte yandan bir süredir Yverdon Sport forması giyen Kevin Carlos ile görüşen Beşiktaş bu transferi bitirme noktasına geldi. İspanyol forvetin transferinde büyük aşama kaydedilirken, ufak pürüzlerin giderilmesi durumunda 23 yaşındaki golcü oyuncu İstanbul’a getirilecek.  Carlos stiliyle Beşiktaş’ın eski oyuncusu Larin’e benzetiliyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Selçuk Bayraktar görüntüleri paylaştı! GÖZDE'den tam isabet
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İkna turu! Fenerbahçe ve Sevilla anlaştı, sıra en Nesyri’ye geldi - SporJose Mourinho devreye girdiArda Güler'in dikkat çeken hareketi tüm dünyada konuşuluyor! Gönülleri fethetti - SporArda Güler'den alkışlanacak hareket!Eski HDP milletvekili Ferhat Encü'den yeni paylaşım! Bu kez de Hollandalı oldu - SporFerhat Encü'den yeni paylaşım! Bu kez de Hollandalı olduTeknik Direktör Fatih Terim, A Milli Takım'ın maçını değerlendirdi! - SporFatih Terim'den dikkat çeken Montella yorumu!Milli futbolcu Arda Güler, EURO 2024'ün tarihine geçti! - SporArda Güler adını tarihe yazdırdı!Hollanda maçı Avrupa basınında! İngilizler üç isme hayran kaldı - Sporİngilizler üç isme hayran kaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...