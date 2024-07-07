Ay yıldız modası! Beşiktaş transferde millî oyunculara kancayı attı

Transfer çalışmalarına hız katan Beşiktaş, Gedson ve Al Musrati’nin takımdan ayrılması durumunda A Millî Takım’ın yıldızlarını kadrosuna katmaya çalışacak. Siyah beyazlılar, Benfica forması giyen Orkun Kökçü, West Bromwich’ten Okay Yokuşlu ile Borussia Dortmund’da top koşturan Salih Özcan’a kancayı attı.

Her üç oyuncunun temsilcileriyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği, Gedson ve Al Musrati’nin durumuna göre EURO 2024 sonrası transferlerin netleştirileceği öğrenildi.

CARLOS BİTİYOR

Okay’ın temsilcisi Batur Altıparmak yaptığı açıklamada, Beşiktaş’la temas halinde olduklarını ancak anlaşmanın henüz sağlanmadığını belirtti. Öte yandan bir süredir Yverdon Sport forması giyen Kevin Carlos ile görüşen Beşiktaş bu transferi bitirme noktasına geldi. İspanyol forvetin transferinde büyük aşama kaydedilirken, ufak pürüzlerin giderilmesi durumunda 23 yaşındaki golcü oyuncu İstanbul’a getirilecek. Carlos stiliyle Beşiktaş’ın eski oyuncusu Larin’e benzetiliyor.