Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ocak ayında gereken transferlerin yapılacağını açıklarken futbolculara sahip çıkılması çağrısında bulundu. Samandıra ve Maltepe’deki tesis projeleri hakkında da bilgi veren Yıldırım, binaların yapımı için pazar günü Ali Koç ile görüşeceğini söyledi.

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında sarı-lacivertli takımın transfer planlaması, futbolculara yönelik eleştiriler ve kulübün tesis projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Ocak ayında ihtiyaç duyulan transferlerin yapılacağını belirten Yıldırım, oyunculara sahip çıkılması çağrısında bulunarak “Ben 5 tane adam aldım, hepsi de nokta atışı” dedi.

OCAK AYI İÇİN TRANSFER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe’de transfer çalışmalarına ilişkin konuşan Aziz Yıldırım, ocak ayında takımın ihtiyaçlarına göre gerekli hamlelerin yapılacağını söyledi. Futbolculara yönelik eleştirilerin dozuna tepki gösteren Yıldırım, bu yaklaşımın oyuncuların performansını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Yıldırım, “Ocak'ta gereken transferleri yapacağız, bilin. Kim gerekiyorsa alırız, problem değil. Ama bu şekilde saldırma olmaz! Çok doluyum bilin. Bir maç berabere kalıyoruz burada, diğer takımlar da kaldı. Ayıp ya, vallahi ayıp! Çocuklara ayıp! Siz saldırdıkça biz oyuncudan faydalanamıyoruz! Ayrılan bazı oyuncular korkudan sahaya çıkamıyoruz diyor” ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım’dan transfer mesajı ve Ali Koç hamlesi

“HEPSİ DE NOKTA ATIŞI”

Transfer tercihlerini de savunan Yıldırım, Greenwood üzerinden yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Ederson örneğini veren Fenerbahçe Başkanı, futbolcuların birkaç maçlık performansları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek sezon sonuna kadar takıma destek verilmesini istedi.

Yıldırım, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Greenwood diye yazın Türkiye ayağa kalktı! Bu oyuncuyu getirdik, transfer yapamadı diyorlar, ayıp ya! Erkek adamsan buraya adını koy, o adını göreyim. Gazete önemli değil, hepsi aynı. Hepsi aynı yazıyor. Ederson... Geçen sene gönderelim diyorlardı, bu sezon memnun değil misiniz? Ne yaptık, adama güven verdik. Adamın hali ortada. 1-2 maçta kötüleme olmaz, sahip çıkın. Mayısa kadar sahip çıkın, olmuyorsa bir şey, zaten ben gidiyorum, hoca da gider, oyuncuları da gönderirsiniz. Bu oyuncuların hepsini ben mi aldım, ben 5 tane adam aldım, hepsi de nokta atışı.”

Aziz Yıldırım’dan transfer mesajı ve Ali Koç hamlesi

SAMANDIRA VE TESİS PROJELERİ HAKKINDA KONUŞTU

Aziz Yıldırım, kulübün tesis yatırımlarıyla ilgili de bilgi verdi. Samandıra'nın tapusunu aldıklarını belirten Yıldırım, Maltepe'de yapılacak çim sahalar için sözleşmenin imzalandığını ve sahaların 1 Nisan'da teslim edileceğini açıkladı.

Yıldırım, tesislerdeki binaların yapımına ilişkin konuları görüşmek üzere pazar günü Ali Koç ile bir araya geleceğini de sözlerine ekledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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