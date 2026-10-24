Aziz Yıldırım'dan "Kocaman" itiraf: Divan'a damga vuran İsmail Kartal çıkışı

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na Başlan Aziz Yıldırım'ın açıklamaları damga vurdu. 6-7 Haziran'da yapılan seçimi kazandıktan sonra Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmesi beklenen Yıldırım, sürpriz İsmail Kartal seçiminşn nedenine dair çarpıcı bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulübün bir numarası, "Aykut Kocaman getirmemek için her gittiğim toplantıda çıkıp laflar söylemediniz mi! Ne istiyorsunuz?" sözleriyle dert çıktı.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2 gün kala sarı-lacivertli kulüpten gelen açıklamalar gündem oldu. Başkan Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal seçimi ve Aykut Kocaman'dan son anda vazgeçmesi hakkında konuştu.

"MAYISTAN SONRA YOKUM"

"Bir daha divana gelmeyeceğim. Ben Mayıs'tan sonra yokum. Bir daha kulübün içine gelmem. Kulübünüze sahip çıkın. 0 bin 65 kişi üyemiz var. Bunun 6 bin kişisi aidat borcunu ödememiş, 54 bin kişi ödemiş. Yüksek Divan Kurulu'ya geldik. Aidat borcu olmayan üye sayısı 5416. Aidat borcu 669, toplam 6085. Divan Kurulları, kanunda yoktur. Bizim Medeni Kanun'da yoktur. Bunu bütün kulüper, gelip kulüplerin durumlarıyla ilgili konuşmak için, aydınlatmak için bir araya gelmesi sağlanan bir kurumdur. Aklı selim insanların olması gereken kurumdur. 6085 kişi var, bunun 5416'sı buraya katılma hakkına sahip. Kaç kişiyiz? Ben sabah geldiğimde aldığım rakam 318'di, şimdi 350 kişidir. Ben neden geleyim buraya?"

"AYKUT KOCAMAN'I SİZ İSTEMEDİNİZ"

Aziz Yıldırım, "İsmail Kartal benim kafamda yoktu. Aykut Kocaman getirmemek için her gittiğim toplantıda çıkıp laflar söylemediniz mi! 'Olmasın' demediniz mi? 'İsmail Kartal'ı getir' demediniz mi! Ne istiyorsunuz? Mayıs ayı gelir, başarısızsa bir daha gelemez, benim gelmeyeceğim gibi o da gelmez. Mayısa kadar sabredin ya!" ifadelerini kullandı.

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