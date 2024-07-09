Bakış açısı değişti: 'Türkler saygıyı hak etti'

Damga vurduğu EURO 2024’e şanssız bir şekilde veda eden Bizim Çocuklar, futbolumuza bakış açısını değiştirdi. Avrupa basını da “Türkler, Almanya’dan saygı görerek ayrıldı” diye yazdı.

Dramatik bir şekilde veda ettiğimiz EURO 2024’ün yankıları devam ediyor. İngiliz gazetesi The Telegraph Türkiye’den övgü ile bahsetti. Haberde “Türkiye, Almanya’da Avrupa Şampiyonası tarihindeki en iyi derecesini yakalamayı kıl payı kaçırdı. Ancak turnuvanın en genç takımı olan Türkler buradan istatistiklerde okunamayan bir şeyle ayrıldı: Saygı… Ayrıca gelecek için de umut aşıladı” ifadeleri kullanıldı.

'FRANSA YERİNE TÜRKİYE'

Belçika efsanesi Kevin Mirallas, “Benim için EURO 2024’te hayal kırıklığına olan takım Fransa… Defansif olarak çok güçlü ama ofansif olarak neredeyse sıfırlar. Bu yüzden yarı finalde Fransa yerine Türkiye veya İsviçre’yi görmeyi tercih ederdim” dedi.

ÜÇ İSİM OYNAMADI

Türkiye’yi Avrupa’nın en iyi beşi içinde gören Vincenzo Montella, turnuva boyunca 26 oyuncudan 23’üne şans verdi. Süre almayan isimler kaleci Uğurcan Çakır, stoper Ahmetcan Kaplan ve forvet Bertuğ Yıldırım’dı.