İspanyol basınından dikkat çeken Arda Güler yorumu! Tüm dünyanın gözü onun üzerinde...

Avrupa basını, A Milli Futbol Takımımızın genç yıldızı Arda Güler'e övgüler yağdırırken, Ay-Yıldızlıların elendiği maç sonrası "Arda Güler bavulunu topladı. Türkiye eve döndü" şeklinde yorumlarda bulundu.

EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşan milli takımımız, 2-1'lik yenilgiyle turnuvaya veda etti. Ancak Arda Güler'in bu maçta yaptığı kritik asist, dünya basınının gözünden kaçmadı.

İspanyol gazetesi Diario AS, Arda Güler için "Türkiye'nin sihirbazı" ifadesini kullanarak genç oyuncunun yeteneklerini övdü. Arda'nın Samet Akaydın'a yaptığı asist, uluslararası arenada yıldızının daha da parlamasına neden oldu.

"BERLİN STADI'NI COŞTURDU"

İspanyol spor gazetesi Marca, "Arda'nın sağ ayağından çıkan mükemmel orta, Berlin Stadyumu'nu coşturdu" derken, Mundo Deportivo ise, "Arda'nın sağ ayağıyla yaptığı olağanüstü orta ve Akaydın'ın golü, stadyumu ayağa kaldırdı" yorumunu yaptı.

"ARDA BAVULUNU TOPLADI"

Diario AS, Arda'nın performansını "Türkiye adına büyüsünü sergiledi" şeklinde nitelendirerek, "Arda, maç boyunca hücumda özgür ve rahat bir oyun sergiledi. Savunmaya verdiği destekle kritik topları keserken, Akaydın'ın golünde sağ ayağıyla sihirli bir orta yaptı" dedi. Ayrıca, "Arda Güler bavulunu topladı. Türkiye evine döndü" yorumunu da ekledi.

"ARDA'NIN ŞAŞIRTICI ASİSTİ"

İtalyan spor basınından La Gazetta Dello Sport, "Ne orta ama! Arda'nın sağ ayağından çıkan kavisli orta ve sonrasında gelen gol" şeklinde bir değerlendirme yaptı. Hollandalı haber sitesi AD ise, "Zorlu Türk rakiplerine karşı mücadele ederken, Arda'nın sağ ayağından gelen şaşırtıcı orta ile gelen gol, Türkiye'nin avantajını sağladı" ifadesini kullandı.

"BERLİN'DE TÜRK LEZZETİ"

İngiltere'den Daily Mail, "Berlin'de Türk lezzeti. Türkiye, orta sahada ritmini buldu ve her ataklarına coşkulu tepkiler eşlik etti. Samet Akaydın'ın açılış golü, Arda'nın ustalıkla yaptığı ve alaycı bir orta ile geldi" dedi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TESELLİ

Mağlubiyetin ardından milli oyuncularımız gözyaşlarını tutamazken, Arda Güler takım arkadaşlarına destek oldu. Özellikle deneyimli oyuncu Hakan Çalhanoğlu başta olmak üzere, Arda tüm takım arkadaşlarını tek tek dolaşarak onları teselli etti.