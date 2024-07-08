Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > İspanyol basınından dikkat çeken Arda Güler yorumu! Tüm dünyanın gözü onun üzerinde...

İspanyol basınından dikkat çeken Arda Güler yorumu! Tüm dünyanın gözü onun üzerinde...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İspanyol basınından dikkat çeken Arda Güler yorumu! Tüm dünyanın gözü onun üzerinde...
Arda Guler, Euro 2024, Spor Haberleri, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa basını, A Milli Futbol Takımımızın genç yıldızı Arda Güler'e övgüler yağdırırken, Ay-Yıldızlıların elendiği maç sonrası "Arda Güler bavulunu topladı. Türkiye eve döndü" şeklinde yorumlarda bulundu.

EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşan milli takımımız, 2-1'lik yenilgiyle turnuvaya veda etti. Ancak Arda Güler'in bu maçta yaptığı kritik asist, dünya basınının gözünden kaçmadı.

İspanyol gazetesi Diario AS, Arda Güler için "Türkiye'nin sihirbazı" ifadesini kullanarak genç oyuncunun yeteneklerini övdü. Arda'nın Samet Akaydın'a yaptığı asist, uluslararası arenada yıldızının daha da parlamasına neden oldu.

İspanyol basınından dikkat çeken Arda Güler yorumu! Tüm dünyanın gözü onun üzerinde... - 1. Resim

"BERLİN STADI'NI COŞTURDU"

İspanyol spor gazetesi Marca, "Arda'nın sağ ayağından çıkan mükemmel orta, Berlin Stadyumu'nu coşturdu" derken, Mundo Deportivo ise, "Arda'nın sağ ayağıyla yaptığı olağanüstü orta ve Akaydın'ın golü, stadyumu ayağa kaldırdı" yorumunu yaptı.

"ARDA BAVULUNU TOPLADI"

Diario AS, Arda'nın performansını "Türkiye adına büyüsünü sergiledi" şeklinde nitelendirerek, "Arda, maç boyunca hücumda özgür ve rahat bir oyun sergiledi. Savunmaya verdiği destekle kritik topları keserken, Akaydın'ın golünde sağ ayağıyla sihirli bir orta yaptı" dedi. Ayrıca, "Arda Güler bavulunu topladı. Türkiye evine döndü" yorumunu da ekledi.

İspanyol basınından dikkat çeken Arda Güler yorumu! Tüm dünyanın gözü onun üzerinde... - 2. Resim

"ARDA'NIN ŞAŞIRTICI ASİSTİ"

İtalyan spor basınından La Gazetta Dello Sport, "Ne orta ama! Arda'nın sağ ayağından çıkan kavisli orta ve sonrasında gelen gol" şeklinde bir değerlendirme yaptı. Hollandalı haber sitesi AD ise, "Zorlu Türk rakiplerine karşı mücadele ederken, Arda'nın sağ ayağından gelen şaşırtıcı orta ile gelen gol, Türkiye'nin avantajını sağladı" ifadesini kullandı.

"BERLİN'DE TÜRK LEZZETİ"

İngiltere'den Daily Mail, "Berlin'de Türk lezzeti. Türkiye, orta sahada ritmini buldu ve her ataklarına coşkulu tepkiler eşlik etti. Samet Akaydın'ın açılış golü, Arda'nın ustalıkla yaptığı ve alaycı bir orta ile geldi" dedi.

İspanyol basınından dikkat çeken Arda Güler yorumu! Tüm dünyanın gözü onun üzerinde... - 3. Resim

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TESELLİ

Mağlubiyetin ardından milli oyuncularımız gözyaşlarını tutamazken, Arda Güler takım arkadaşlarına destek oldu. Özellikle deneyimli oyuncu Hakan Çalhanoğlu başta olmak üzere, Arda tüm takım arkadaşlarını tek tek dolaşarak onları teselli etti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
50 yaşında olan Masterchef Nigar Akyıldız, 11 yıldır butik pastacılık yapıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe transferde 19 yaşındaki Brezilyalı Wesley Teixeira için gaza bastı - SporFenerbahçe gaza bastı! Brezilyalı için teklif hazırRyan Kent'in talipleri artıyor! Fenerbahçeli hücum oyuncusu Ada yolcusu... - SporFenerbahçeli hücum oyuncusu Ada yolcusu...A Milli futbolcu Cenk Tosun: “Türk olmak zordur çünkü bütün dünyaya karşı savaşmak zorundasın” - SporCenk Tosun: “Burada yaptıklarımız sadece fragmandı”Beşiktaş, sol kanat oyuncusu Armand Lauriente için temaslara başladı! - SporBeşiktaş, Fransız oyuncunun transferini bitirmek istiyor!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jose Mourinho'yu uyardı! 'İstikbaliyle oynama' - SporErdoğan, Jose Mourinho'yu uyardıBatshuayi'den sarı-lacivertlileri kızdıracak açıklama! 'Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir' - SporBatshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!
Sonraki Haber Yükleniyor...