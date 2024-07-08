Ryan Kent'in talipleri artıyor! Fenerbahçeli hücum oyuncusu Ada yolcusu...

Ada basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Ryan Kent'in sarı-lacivertli ekibe veda ederek İngiltere'ye geri döneceği iddia edildi.

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Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonuna hazırlanan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, takımdan ayrılacak oyuncular da netleşmeye başladı. Bu kapsamda Ryan Kent'in geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Daily Record'un haberine göre, Ryan Kent'in bu ay içinde Fenerbahçe'den ayrılarak İngiltere'ye döneceği belirtiliyor. Haberde, Premier Lig'in yeni takımı Ipswich Town'ın yanı sıra iki İngiliz kulübünün daha Kent ile ilgilendiği ifade ediliyor. Ancak diğer iki kulübün ismi açıklanmadı.

Büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan İngiliz oyuncu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 18 maça çıkıp 736 dakika sahada kalabildi. Bu süre zarfında 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Kent, sarı-lacivertli ekipte istenilen katkıyı sağlayamadı.

27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.