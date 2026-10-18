Başakşehir, Gaziantep FK'yi eli boş gönderdi

İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in sekizinci haftasında konuk ettiği Gaziantep FK karşısında sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

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Trendyol Süper Lig'in sekizinci haftasında Nuri Şahin'in çalıştırdığı İstanbul Başakşehir, Orhan Ak yönetimindeki Gaziantep FK'yi ağırladı.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Başakşehir, Gaziantep FK'yi 2-1 yendi. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Eldor Shomurodov ve 82. dakikada Umut Güneş kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 66. dakikada Serdar Dursun'dan geldi.

Bu skorla ligde üçüncü galibiyetini elde eden turuncu lacivertliler, puanını 11'e çıkardı. Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

7. dakikada Kozlowski'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Camara'nın vuruşunda, top kaleci Muhammed'de kaldı.

8. dakikada turuncu-lacivertli ekip öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Shomurodov, pasını yay içindeki Umut Bozok'a vererek koşusuna devam etti. Umut, meşin yuvarlağı sağdan atağa katılan Olsen'e aktarmak isterken Camara'ya çarpan top altıpas gerisindeki Shomurodov'a geldi. Özbek futbolcu, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0

28. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde Gaziantep FK savunmasının uzaklaştıramadığı top sağ çaprazdaki Olsen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda, top az farkla uzak direğin yanından auta gitti.

29. dakikada ev sahibi ekibin bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi. Olsen'in sağdan ortasında altıpas önündeki Umut Bozok'un kafayla vurduğu topu kaleci Tobiasz çizgiden çıkardı. Altıpas içindeki Brnic, topu ağlara gönderdi. Hakem Alpaslan Şen, gol kararı vererek orta noktayı gösterdi. VAR'daki Halil Umut Meler'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Şen, Umut'un topa elle müdahale ettiğini belirleyerek golü geçersiz saydı.

42. dakikada Olsen'in sağdan ortasında altıpas gerisinde sırtı kaleye dönük topla buluşan Umut Bozok'un dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Tobiasz'tan döndü.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Başakşehir - Gaziantep FK

56. dakikada soldan ceza sahasına giren Brnic'in şutunda, kaleci Tobiasz soluna uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.

66. dakikada Gaziantep temsilcisi beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Kozlowski'nin ortasında altıpasta Ba ile mücadeleye giren Serdar Dursun'un kafayla vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

70. dakikada Gassama'nın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sorescu, ceza sahasına girdikten sonra yerden pasını altıpas gerisindeki Serdar Dursun'a verdi. Serdar'ın karşı karşıya şutunda, kaleci Muhammed'in yüzüne çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

81. dakikada İstanbul Başakşehir, bir kez daha üstünük kurdu. Ceza sahası dışında seri paslaşmalarla ilerleyen ev sahibi ekipte Umut Güneş, ceza yayının solundan çıkardığı şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

83. dakikada sağda aldığı topla ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın karşı karşıya şutunda, kaleci Tobiasz meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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