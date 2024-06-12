Basketbolda şampiyon belli oldu! Fenerbahçe - Anadolu Efes finali nefes kesti
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finalinde kazanan takım belli oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4'üncü maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşılaştı.
Nefes kesen mücadelenin normal süresi 64-64 eşitlikle tamamlandı.
Uzatma dakikalarını üstün oynayan Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 80-72 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES
1. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 22-8 Anadolu Efes
2. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 36-33 Anadolu Efes
3. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 51-52 Anadolu Efes
4. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 64- 64 Anadolu Efes
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Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor