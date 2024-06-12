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Basketbolda şampiyon belli oldu! Fenerbahçe - Anadolu Efes finali nefes kesti

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Basketbolda şampiyon belli oldu! Fenerbahçe - Anadolu Efes finali nefes kesti

Spor Haberleri

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finalinde kazanan takım belli oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4'üncü maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşılaştı.

Nefes kesen mücadelenin normal süresi 64-64 eşitlikle tamamlandı.

Uzatma dakikalarını üstün oynayan Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i  80-72 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Basketbolda şampiyon belli oldu! Fenerbahçe - Anadolu Efes finali nefes kesti - 1. Resim

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES

1. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 22-8 Anadolu Efes

2. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 36-33 Anadolu Efes

3. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 51-52 Anadolu Efes

4. Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 64- 64 Anadolu Efes

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Düzenleyen:  - Spor
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