Fenerbahçe'nin yıldızından Mourinho'ya övgü dolu sözler! 'Onunla çalışmak büyük onur'

Fenerbahçe'nin yıldızları Jose Mourinho ile ilgili açıklamalar yapmaya devam ediyor. Polonya'da oynayan Szymanski, Mourinho ile çalışmak için sabırsız olduğunu söylerken, Hırvat oyuncu Livakovic, "Mourinho ile çalışmak büyük onur" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü Jose Mourinho olmasının ardından futbolda ilk gündem Portekizli çalıştırıcı oldu. Fenerbahçeli futbolcuların, Mourinho ile çalışmak için sabırsızlandığı gelen bilgiler arasında. Mourinho ile ilgili ilk düşüncesini açıklayan oyuncu Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski oldu.

Szymanski açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

MESAJLAŞTIK ANCAK GÖRÜŞMEDİK

"Jose Mourinho, Türk futboluna çok yakışacaktır. Onunla çalışacağım için çok memnunum. Yakında yüz yüze tanışacağız. Umuyorum ki güzel işler çıkarırız. Mesajlaştık fakat henüz yüz yüze görüşemedik. Takım arkadaşım Zalewski, Mourinho'nun çok iyi bir hoca olduğunu söyledi. Zalewski'yi Fenerbahçe'ye getirmek isterim ama tabii ki bu bir şaka. Mourinho ile çalışmak için sabırsızlanıyorum."

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'te Mourinho ile iletişime geçen futbolculardan birisi. Hırvatistan'ın EURO 2024 kadrosunda bulunan Livakovic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

ONUNLA ÇALIMAK BÜYÜK ONUR

Livakovic açıklamasında, "Otele gelip bizi ziyaret ettiği için teşekkür ediyorum. Onunla birlikte çalışmak büyük bir onur. O dünyanın en iyi antrenörlerinden biri. Bundan dolay çok mutluyum." dedi.