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Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane, Şırnaklı ailenin düğününde halay çekti

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Bayern Münih&#039;in yıldızı Leroy Sane, Şırnaklı ailenin düğününde halay çekti

Spor Haberleri

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane, Şırnaklı bir arkadaşının düğününe katıldı. Halay çeken milli oyuncunun görüntüleri yoğun etkileşim aldı.

Dünyaca ünlü futbolcu Leroy Sane, Almanya'da katıldığı bir düğünde halay çekerek eğlendi.

Şırnaklı bir arkadaşının Münih'teki düğününe katılan Sane, yoğun ısrarlar sonrası halay ekibine dahil oldu.

Çok mutlu olduğu görülen Bayern Münihli yıldızın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Leroy Sane, 2020 yılında Manchester City'den 49 milyon euro bedelle Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Alman Milli Takımı'nın değişilmez oyuncularından olan 28 yaşındaki yıldız, 59 maçta 13 gol ve 7 asist katkısında bulundu.

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