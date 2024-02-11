Beşiktaş 7 eksikle Kayseri'ye gitti! Fernando Santos ilk 11'ini belirledi

Geçen hafta Trabzonspor'u 2-0 yenerek moral bulan Beşiktaş, yarın Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi 7 ismin eksikliği Siyah-beyazlıları düşündürüyor.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Yeni transferlerden Ernest Muçi ve Al Musrati, kafilede yer alırken, 7 isim İstanbul'da bırakıldı.

Siyah beyazlı takımda bugün sakatlığı açıklanan Tayfur Bingöl'ün yanı sıra Antalyaspor mücadelesinin ardından uyluk iç adale grubunda ağrı hissetmesi nedeni ile yapılan risk analizinde yaralanma açısından yüksek risk saptanan Milot Rashica ve sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem olan Rachid Ghezzal ile sahaya dönüş süreçleri devam eden Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Jonas Svensson ve Yakup Arda Kılıç Mondihome Kayserispor maçı kadrosuna dahil edilmediler.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Mert Günok, Onur Bulut, Colley, Bahtiyar, Umut Meraş, Gedson, Amartey, Al Musrati, Muçi, Semih, Cenk Tosun

Yeni transferler Ernest Muçi ve Al Musrati ise kadroda yer aldılar. İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu: