Beşiktaş hazırlık maçında gol yağdırdı! Aboubakar sahneye çıktı

Beşiktaş hazırlık maçında Karadağ ekibi Buducnost Podgorica ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Milli takım arasını iyi değerlendirmek isteyen Beşiktaş, hazırlık maçında Karadağ ekibi Buducnost Podgorica ile karşılaştı. Futbolcularının milli takımlarına davet edilmesi sebebiyle yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan siyah beyazlılar karşılaşmayı 5-1 kazandı.

BEŞİKTAŞ GOL YAĞDIRDI

Mücadeleyi 5-1 kazanan Beşiktaş'ta golleri 7. dakikada Gedson Fernandes, 36. dakikada Umut Meraş, 42. dakikada Rachid Ghezzal, 59. dakikada Vincent Aboubakar ve 61. dakikada Joe Worrall kaydetti. Buducnost'ta 68. dakikada Ivanovic ağları sarstı.

GENÇ OYUNCU MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ta maça ilk 11'de başlayan sol bek Serkan Emrecan Terzi ilk yarı sakatlandı ve oyuna devam edemedi. 19 yaşındaki oyuncunun yerine 12. dakikada Umut Meraş oyuna girdi.