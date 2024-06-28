Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme yeniledi

Düzenleyen: Baki Sancak 28 Haziran 2024 19:41 - Güncelleme: 28 Haziran 2024 20:01 - Güncelleme:

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Teknik direktör hasretini Van Bronckhorst ile dolduran Beşiktaş, transfer dönemine hızlı başladı. Rafa Silva'yı renklerine bağlayan, Di Maria ve Insigne bombasını patlatmaya hazırlanan Beşiktaş, yıldız orta saha oyuncusu Salih Uçan ile de sözleşme yineledi.