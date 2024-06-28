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Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme yeniledi

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Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme yeniledi
Beşiktaş, Salih Uçan, Sözleşme Yenileme, Haber

Spor Haberleri

Teknik direktör hasretini Van Bronckhorst ile dolduran Beşiktaş, transfer dönemine hızlı başladı. Rafa Silva'yı renklerine bağlayan, Di Maria ve Insigne bombasını patlatmaya hazırlanan Beşiktaş, yıldız orta saha oyuncusu Salih Uçan ile de sözleşme yineledi.

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Salih Uçan ile sözleşme yeniledi.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme yeniledi - 1. Resim

"2021-22 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla terleten tecrübeli futbolcumuz Salih Uçan’la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır.

Salih Uçan’a yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."

Düzenleyen:  - Spor
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