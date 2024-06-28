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Beşiktaş'ta Hummels müjdesi! Rafa Silva, bomba transferin ipucunu verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta Hummels müjdesi! Rafa Silva, bomba transferin ipucunu verdi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siyah beyazlılarla üç yıllık sözleşme imzalayan Portekizli, transferinin tanıtım videosunda Alman yıldızın da yolda olduğunun mesajını verdi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş taraftarını son derece heyecanlandıran Portekizli yıldız Rafa Silva şimdi de transfer müjdesi verdi. Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından da bu transferle ilgili bir video paylaştı. Bu videoda tecrübeli futbolcunun telefonla konuştuğu görülürken, karşısındaki kişinin kim olduğu merak konusu oldu. “Hoş geldin Rafa Silva” başlığıyla yapılan paylaşımda, “Çağrıyı aldı, o da en iyilerin stadyumuna geldi” ifadesine yer verildi.

ŞİFRE ÇÖZÜLDÜ

Rafa Silva’nın transfer videosunda telefonla biriyle konuştuğu ve “En iyi stadyuma mı gidiyorsun? Sıkı dur! Benim de sana bir sürprizim var. Ben de oraya geliyorum” dediği görüldü. Portekizli yıldızın sözlerindeki şifreler çözüldüğünde telefondaki kişinin Mats Hummels  olduğu ortaya çıktı. Alman stoper, Beşiktaş’la karşılaştıkları Şampiyonlar Ligi maçından sonra, “Gördüğüm en iyi ve en gürültülü stat” açıklamasında bulunmuştu. 

YÜCEL’DEN ÇIKARMA

Lizbon’a gidip Rafa Silva’yla dönen Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel’in yeni rotası Almanya. Yücel’in, Hummels’in yanı sıra Sebastian Haller’i de getirmek istediği, Salih Özcan ve Niklas Süle’yi de Alman devinden isteyeceği öğrenildi.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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