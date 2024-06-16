Hummels’e özel teklif! Beşiktaş tecrübeli stoperi getirmek için her yolu deniyor

Gabriel Paulista’yı renklerine bağlayan Beşiktaş gözünü Hummels’e çevirdi. Çocuğundan uzak kalmak istemediği için ABD ve Körfez ülkelerinden gelen cazip teklifleri reddeden 35 yaşındaki oyuncuya ayda iki defa ekstra izin verilecek.

Beşiktaş Paulista ile anlaştığını ve ne kadar alacağını KAP'a bildirdi

Beşiktaş Paulista ile anlaştığını ve ne kadar alacağını KAP'a bildirdi

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta savunmaya takviyeler için yoğun mesai devam ediyor. Gabriel Paulista’yı renklerine bağlayan siyah beyazlılar, anlaşma noktasına geldiği Stefan Savic’i beklemeye aldı çünkü görüşülen isim çok büyük. Borussia Dortmund’la yollarını ayıran ve boşta olan 35 yaşındaki stoper için bir süre önce yapılan girişim olumsuz sonuçlanmıştı. Son gelen haberler üzerine Beşiktaşlı yetkililer yıldız oyuncu için yeni bir harekât başlattı.

YARIN CEVAP VERECEK

Ayrıldığı eşinden bir çocuğu olan ve yurt dışından hiçbir kulüple görüşmeme kararı alan Hummels’e özel bir teklif yapıldı. Tecrübeli oyuncu Beşiktaş’ın 1+1 yıllık teklifini kabul etmesi durumunda istisnası imtiyazlara sahip olacak. Bunlardan en önemlisi oğlunu sık sık görebilmek için ayda iki defa Almanya’ya gitme izni verilmesi. Eski eşi ve çocuğu da kulübün karşılayacağı şekilde İstanbul’a gelebilecek. Avrupa’da kalmayı cazip bulan Hummels, bu teklife cevabını yarın verecek.

Çok kariyerli Hummels, Borussia Dortmund ile 2 Bundesliga, 2 Almanya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. Alman stoper, 13 sezon formasını giydiği Dortmund ile 2 kez de Şampiyonlar Ligi’nde final oynadı.

YILLIK 2,1 MİLYON AVRO ALACAK

Beşiktaş Kulübü, yeni transfer Gabriel Paulista’yı resmen kadrosuna kattığını duyurdu. Arjantinli stoperle üç yıllık sözleşme imzalandığı ve yıllık ücretinin ise 2,1 milyon avro olduğu belirtildi. Ayrıca 33 yaşındaki stoper için 1 milyon avro imza parası ödendi.

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PAULİSTA: BURAYA ŞAMPİYONLUKLAR İÇİN GELDİM

Paulista, “Kulüpte kendi hikayemi oluşturmak ve şampiyonluklar kazanmak istiyorum” derken, “Savaşçı bir oyuncuyum. Beşiktaş’ta da bu farklı olmayacak. Sahada her zaman kazanma isteğimi göstereceğim. Buradaki taraftarın tutkusunu biliyorum ve bu bana sahada çok şey katacak” sözlerini kullandı.