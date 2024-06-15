Beşiktaş Paulista ile anlaştığını ve ne kadar alacağını KAP'a bildirdi

Beşiktaş, transfer sezonuna hızlı girerek savunma oyuncusu Gabriel Paulista ile anlaştığını duyurdu. 3 yıllık sözleşmeye imza attıran Beşiktaş, Paulista'nın alacağı ücreti de KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, Gabriel Paulista transferi hakkında KAP'a açıklama yaptı. Paulista ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyuran siyah beyazlılar, yıllık net ücreti de açıkladı.

BEŞİKTAŞ PAULİSTA'YA NE KADAR ÖDEYECEK?

Beşiktaş, KAP'a yaptığı açıklamada Gabriel Armando de Abreu (Paulista) ile transfer konusunda anlaşma sağladıklarını bildirdi.

Siyah beyazlıların yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu 'nun transferi konusunda Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Paulista'nın alacağı ücreti de duyuran Beşiktaş, "Oyuncuya 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için 2.120.000 Avro 2026-2027 sezonu için ise 2.110.000 Avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca net 1.000.000 Avro imza parası 3 yılda ödenecektir." açıklamasında bulundu.