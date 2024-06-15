Transferde atağa geçen Beşiktaş Gabriel Paulista'yı KAP'a bildirdi

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Haziran 2024 10:53 - Güncelleme: 15 Haziran 2024 11:02 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde transfer dönemine hızlı başladı. Siyah beyazlılar tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Gabriel Paulista ile transfer görüşmelerine başlandığı belirtildi.