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Transferde atağa geçen Beşiktaş Gabriel Paulista'yı KAP'a bildirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde transfer dönemine hızlı başladı. Siyah beyazlılar tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Gabriel Paulista ile transfer görüşmelerine başlandığı belirtildi.

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Gabriel Paulista’nın transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu (Paulista) transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır."

Transferde atağa geçen Beşiktaş Gabriel Paulista'yı KAP'a bildirdi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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