Transferde atağa geçen Beşiktaş Gabriel Paulista'yı KAP'a bildirdi
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, yeni sezon öncesinde transfer dönemine hızlı başladı. Siyah beyazlılar tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Gabriel Paulista ile transfer görüşmelerine başlandığı belirtildi.
Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Gabriel Paulista’nın transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu (Paulista) transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır."
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi