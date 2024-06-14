Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran gelişme! Hummels Dortmund'dan resmen ayrıldı

Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran gelişme! Hummels Dortmund'dan resmen ayrıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran gelişme! Hummels Dortmund&#039;dan resmen ayrıldı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Mats Hummels ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Borussia Dortmund, Hummels'in takımdan ayrıldığını açıkladı. Hummels ile arasının bozuk olduğu iddia edilen teknik direktör Edin Terzic dün istifa etmişti.

Borussia Dortmund'da hareketli saatler yaşanıyor. Dün takımı Şampiyonlar Ligi finaline çıkaran ve taraftarlar tarafından çok sevilen teknik direktör Edin Terzic görevinden istifa etti. Bugün de takım kaptanlarından Mats Hummels'in takımdan ayrıldığı resmen açıklandı.

TERZİC VE HUMMELS KAVGASI

Alman basınında çıkan iddialara göre, Terzic ve Hummels arasında uzun süredir yaşanan bir gerginlik vardı. Gerginliğin sebebinin Hummels'in basın karşısında Edin Terzic'i eleştirmesi olduğu iddia edildi.

Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran gelişme! Hummels Dortmund'dan resmen ayrıldı - 1. Resim

Geçtiğimiz günlerde Bild, Terzic veya Hummels'ten birinin takımdan kesin ayrılacağını iddia etmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından hem Terzic hem Hummels Dortmund'dan ayrılmış oldu.

BEŞİKTAŞ İDDİASI

Uzun zamandır Mats Hummels'in adı Beşiktaş ile anılıyordu. Alman futbolcunun, Terzic takımdan ayrıldıktan sonra kalma şansı artmıştı. Ancak Hummels dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sanırım yeni bir meydan okuma beni bekliyor" ifadelerini kullandı. Hummels'in serbest duruma geçmesinin ardından birçok Beşiktaş taraftarı Alman futbolcuya "Beşiktaş'a gel Hummels" çağrısı yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kapalı otoparkta önce patlama, sonra yangın! Ölü ve yaralılar varCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyonda tek hane için tarih verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Konyaspor'dan stopere Josip Calusic hamlesi! Resmi açıklama geldi - SporKonyaspor'dan stopere Josip Calusic hamlesi! Resmi açıklama geldiLionel Messi'den Kylian Mbappe'ye Dünya Kupası cevabı! 'Herkesin istemesinin bir sebebi var' - SporMessi ile Mbappe arasında yeni polemik!EURO 2024'te Türkiye'nin gözü BVB Dortmund Stadyumu'nda olacak! - SporTürkiye'nin gözü BVB Dortmund Stadyumu'nda olacakOkan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz'a veto! 'Kesinlikle kalmalı' - SporOkan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz'a veto!Hasan Arat'tan taraftarına transfer müjdesi! 'Bunu unutmayın' - SporBaşkandan heyecanlandıran transfer müjdesiReal Madrid'den Borussia Dortmund'a çok net Arda Güler cevabı! 'Olasılık bile yok' - SporMadrid'den Alman devine Arda Güler tepkisi
Sonraki Haber Yükleniyor...