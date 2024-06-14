Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran gelişme! Hummels Dortmund'dan resmen ayrıldı

Edin Terzic Şampiyonlar Ligi finali öncesi konuştu! 'Eğer cesur olursak bir şansımız var demektir'

Edin Terzic Şampiyonlar Ligi finali öncesi konuştu! 'Eğer cesur olursak bir şansımız var demektir'

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Mats Hummels ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Borussia Dortmund, Hummels'in takımdan ayrıldığını açıkladı. Hummels ile arasının bozuk olduğu iddia edilen teknik direktör Edin Terzic dün istifa etmişti.

Borussia Dortmund'da hareketli saatler yaşanıyor. Dün takımı Şampiyonlar Ligi finaline çıkaran ve taraftarlar tarafından çok sevilen teknik direktör Edin Terzic görevinden istifa etti. Bugün de takım kaptanlarından Mats Hummels'in takımdan ayrıldığı resmen açıklandı.

TERZİC VE HUMMELS KAVGASI

Alman basınında çıkan iddialara göre, Terzic ve Hummels arasında uzun süredir yaşanan bir gerginlik vardı. Gerginliğin sebebinin Hummels'in basın karşısında Edin Terzic'i eleştirmesi olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde Bild, Terzic veya Hummels'ten birinin takımdan kesin ayrılacağını iddia etmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından hem Terzic hem Hummels Dortmund'dan ayrılmış oldu.

BEŞİKTAŞ İDDİASI

Uzun zamandır Mats Hummels'in adı Beşiktaş ile anılıyordu. Alman futbolcunun, Terzic takımdan ayrıldıktan sonra kalma şansı artmıştı. Ancak Hummels dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sanırım yeni bir meydan okuma beni bekliyor" ifadelerini kullandı. Hummels'in serbest duruma geçmesinin ardından birçok Beşiktaş taraftarı Alman futbolcuya "Beşiktaş'a gel Hummels" çağrısı yaptı.