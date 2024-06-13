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Nuri Şahin Borussıa Dortmund'un yeni teknik direktörü olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borussia Dortmund teknik direktörü Edin Terzic görevinden istifa etti. Terzic'in yardımcılığını yapan Nuri Şahin'in Alman ekibinin yeni teknik direktörü olması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösteren Borussia Dortmund, kupayı Real Madrid'e kaptırmıştı. Alman devinin teknik direktörlüğünü yapan Edin Terzic ise sürpriz bir kararla görevi bıraktı.

Sky'ın haberine göre Edin Terzic, Borussia Dortmund yönetimine istifasını sundu. Alman ekibi, Edin Terzic'in istifasını kabul etti ve görevine son verdi.

NURİ ŞAHİN GÖREVE GELİYOR

Bild'de yer alan haberde ise Edin Terzic sonrası Borussia Dortmund'da teknik direktörlük görevini Nuri Şahin devralacak. 2023'ün sonunda Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra Borussia Dortmund'da Terzic'in yardımcısı olan Şahin, Alman devinin yeni teknik direktörü olmaya çok yakın.

DORTMUND'DAN TERZİC AÇIKLAMASI

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, Terzic'in istifası sonrası açıklama yaptı. Kehl şu ifadeleri kullandı:

"Edin Terzic, Borussia Dortmund için her zaman %100'ünü verdi. Birlikte çok şey yaşadık. Onunla birlikte hedeflerimiz için çalışmak çok güzeldi. Tekrar bir araya geleceğimize eminim."

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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