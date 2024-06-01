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Edin Terzic Şampiyonlar Ligi finali öncesi konuştu! 'Eğer cesur olursak bir şansımız var demektir'

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Edin Terzic Şampiyonlar Ligi finali öncesi konuştu! &#039;Eğer cesur olursak bir şansımız var demektir&#039;
Borussia Dortmund, Edin Terzic, Şampiyonlar Ligi, Haber

Spor Haberleri

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic, Real Madrid ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi finali öncesi konuştu. Favori olmadıklarını bildiğini söyleyen Terzic, "Eğer cesur olursak ve sadece Real Madrid'in bir sonraki kupasını kaldırmasını görmek için burada olmadığımızı göstermeye hazır olursak, eğer onlara bir oyun vermek için buradaysak, o zaman bir şansımız var demektir." ifadelerini kullandı.

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği harika performansla Real Madrid'in finalde rakibi oldu. Borussia Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi açıklamalar yaptı.

FİNALDE HER ŞEY MÜMKÜN

Final maçında her şeyin mümkün olduğunu söyleyen Terzic, "En üst seviyede mücadele etmeye hazırız. Belki Real Madrid'e karşı 10 kez oynarsak bu zor olacaktır. 34 kez oynarsak, imkansız. Ama bunu bir maça, bir finale indirgerseniz, o zaman her şey mümkün." dedi.

Edin Terzic Şampiyonlar Ligi finali öncesi konuştu! 'Eğer cesur olursak bir şansımız var demektir' - 1. Resim

FAVORİ OLDUKLARI AÇIK AMA UMRUMUZDA DEĞİL

Favori olmadıklarını bildiklerini söyleyen Terzic, "Kendimizi bu maça hazırlamak için tüm sezon boyunca 60 maç yaptık. Favori oldukları açık ama umurumuzda değil. Atletico ya da Paris karşısında favori değildik. Eğer cesur olursak ve sadece Real Madrid'in bir sonraki kupasını kaldırmasını görmek için burada olmadığımızı göstermeye hazır olursak, eğer onlara bir oyun vermek için buradaysak, o zaman bir şansımız var demektir." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
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