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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst İstanbul'a geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda açıklamalar yapan Hollandalı teknik adam, "Kupaları getirme konusunda heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta anlaşmaya vardığı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi. Hollandalı teknik direktör, İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Bronckhorst şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst İstanbul'a geldi - 1. Resim

KUPALARI GETİRME KONUSUNDA HEYECANLIYIM

Giovanni van Bronckhorst: "Çok mutluyum burada olduğum için. Benim için yeni bir meydan okuma olacak. Çok çalışmaya hazırım. İlk görüşmeyi yaptık, yarın basın toplantısı olacak. Bu kulübe hak ettiği başarıları ve kupaları getirme konusunda heyecan duyuyorum. Herkesle birlikte çalışacağız ve başarılar elde etmeye çalışacağız"

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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