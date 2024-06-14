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Beşiktaş’ın yeni hocası Van Bronckhorst çok iddialı geldi: Kupalara talibim

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş’ın yeni hocası Van Bronckhorst çok iddialı geldi: Kupalara talibim

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siyah beyazlılarla 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan Hollandalı teknik adam, “Böyle büyük bir kulüpte çalışmak heyecan verici. Burada bütün kupaları kazanmak istiyorum” dedi

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst dün İstanbul’a geldi. Ayağının tozuyla iddialı açıklamalarda bulunan Hollandalı teknik adam, Beşiktaş’ı çalıştıracak olmaktan büyük heyecan duyduğunu söyledi. Uzun süredir Beşiktaş’ı takip ettiğini belirten 49 yaşındaki teknik direktör, “Burada olduğum için çok mutluyum. Benim için yeni bir meydan okuma olacak. Taraftarımızla birlikte başarılar kazanmak için hazırım. Beni karşılayan yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

BÜYÜKLÜK ETKİLEDİ

Beşiktaş’ın Avrupa’da önemli bir marka olduğunu belirten Van Bronckhorst, “Böyle seçkin bir kulüpte yarış verecek olmak çok güzel. Önümüzdeki senelerde çok fazla çalışmak için enerji doluyum. Beşiktaş’a hak ettiği bütün kupaları getirmek için gayret edeceğim” sözlerini kullanırken, “Yarın (bugün) basın toplantısı yaparak düşüncelerimi ve planlarımı daha ayrıntılı açıklayacağım” şeklinde konuştu. Bronckhorst ‘Kartal Pençesi’ yapmayı da ihmal etmedi.

Beşiktaş’ın yeni hocası Van Bronckhorst çok iddialı geldi: Kupalara talibim - 1. Resim

YENİLER BULUŞTU

Van Bronckhorst Kara Kartal’ın yeni stoperi Paulista ile buluşarak bir süre sohbet etti.

BU TARAFTAR İÇİN GELDİM

İstanbul Havalimanı’nda coşkuyla karşılanan Van Bronckhorst, Beşiktaş’la ilgili araştırma yaparken en çok taraftardan etkilendiğini belirterek, “Böylesi muhteşem taraftarın itici gücüyle çalışmayı çok istedim” dedi.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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