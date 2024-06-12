Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler! Paulista tamam, sıra Bronckhorst'un gözdesinde

Transfer sezonuna hızlı başlayan Beşiktaş, ilk takviyesini stoper bölgesine yaptı. Hücum hattında alternatiflerini artırmak isteyen siyah-beyazlılar, van Bronckhorst'un eski öğrencisi Tom Lawrence'yi gündemine aldı. Gallerli oyuncu, Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Hollandalı Giovanni van Bronckhorst'u getirdi. Bronckhorst'un takımın başına gelmesinin ardından siyah-beyazlılar da transfer çalışmaları hızlandı. Kartal, ilk transferini stoper bölgesine yaptı. Brezilyalı stoper Gabriel Paulista, kendisini 3 yıllığına Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imzayı attı. Yıldız oyuncunun 1-2 gün içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

HÜCUMA TAKVİYE GELİYOR

Stoper bölgesine en az 1 takviye daha yapmak isteyen Beşiktaş, sol kanat içinde transfer görüşmelerini sürdürüyor. Kartal'ın ilk hedefi van Bronckhorst'un eski öğrencisi oldu.

LAWRENCE KARTAL OLUYOR

Ellerindeki listeye ek olarak Bronckhorst’tan gelen önerileri de dikkate alan kulüp, son olarak genç hocanın eski kulübü Rangers’ın 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Tom Lawrence’ı takibe aldı. Piyasa değeri 2,5 milyon Euro seviyesinde olan futbolcu için temaslarda bulunan idareciler, 30 yaşındaki futbolcuyu düşük bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kazandırmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTİYOR

Asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen 1.75 boyundaki futbolcu, Galler Milli Takımı’nın formasını 23 kez giydi ve fileleri 3 kez sarstı. Lawrence’nin, Bronckhorst faktörü nedeniyle Beşiktaş’a transfer olmak istediği de özellikle belirtiliyor.