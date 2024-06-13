Gedson Fernandes adım adım Rusya yolcusu! Beşiktaş ve Zenit her konuda anlaştı!

Beşiktaş ve Zenit, Gedson Fernandes'in transferi için anlaşma sağladı. Beşiktaş oyuncunun satışından gelecek paranın yarısını Benfica'ya ödeyecek.

Rus ekibi Zenit, Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ile Bakhtiyor Zaynutdinov'u kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ VE ZENİT ANLAŞTI

SportsDigitale'in haberine göre; Beşiktaş ve Zenit her konuda anlaştı. Beşiktaş bu satıştan 20 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli elde edecek. Ayrıca Gedson Fernandes, Zenit ile 4+1 yıllık anlaşmaya vardı. Portekizli oyuncu, yıllık 3 milyon Euro kazanacak. İş resmi imzaya kaldı.

Beşiktaş'ın, Gedson Fernandes'in satışından kazandığı paranın yarısı Portekiz ekibi Benfica'ya gidecek.