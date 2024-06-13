Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Gedson Fernandes adım adım Rusya yolcusu! Beşiktaş ve Zenit her konuda anlaştı!

Gedson Fernandes adım adım Rusya yolcusu! Beşiktaş ve Zenit her konuda anlaştı!

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Spor Haberleri

Beşiktaş ve Zenit, Gedson Fernandes'in transferi için anlaşma sağladı. Beşiktaş oyuncunun satışından gelecek paranın yarısını Benfica'ya ödeyecek.

Rus ekibi Zenit, Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ile Bakhtiyor Zaynutdinov'u kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. 

BEŞİKTAŞ VE ZENİT ANLAŞTI

SportsDigitale'in haberine göre; Beşiktaş ve Zenit her konuda anlaştı. Beşiktaş bu satıştan 20 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli elde edecek.  Ayrıca Gedson Fernandes, Zenit ile 4+1 yıllık anlaşmaya vardı. Portekizli oyuncu, yıllık 3 milyon Euro kazanacak. İş resmi imzaya kaldı.

Beşiktaş'ın, Gedson Fernandes'in satışından kazandığı paranın yarısı Portekiz ekibi Benfica'ya gidecek.

 

Düzenleyen:  - Spor
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı! Bakan Şimşek: Hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacakKurban Bayramı'nda Babalar Gününe özel duygusal, anlamlı, kısa ve resimli kutlama mesajları 2024
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın yayın ihalesi yapıldı! - SporTürkiye Kupası ve Süper Kupa'nın yayın ihalesi yapıldı!Mourinho'lu Fenerbahçe ilk transferini gerçekleştirdi! Levent Mercan imzayı attı - SporMourinho'lu Fenerbahçe ilk transferini gerçekleştirdi! Levent Mercan imzayı attıA Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup etti - SporA Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup ettiFernando Santos Türkiye'nin EURO 2024 şansını değerlendirdi! Performans tahmini yaptı - SporFernando Santos Türkiye'nin EURO 2024 şansını değerlendirdi! Performans tahmini yaptıBeşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst İstanbul'a geldi - SporBeşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst İstanbul'a geldiJose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu! - SporMourinho'nun ilk maçı belli oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...