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Beşiktaş’ın yeni transferi Gabriel Paulista, Atlético Madrid takımında stoper mevkiinde oynadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş’ın yeni transferi Gabriel Paulista, Atlético Madrid takımında stoper mevkiinde oynadı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları devam ederken gelen transfer haberi taraftarı sevindirdi. Gabriel Paulista tranferini KAP'a bildirmesinin ardından hangi takımda, hangi mevkii araması yapılırken kaç yaşında olduğu da araştırıldı. İşte oynadığı takımlar ve istatistikleri...

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Gabriel Paulista ile görüştüğünü KAP'a bildirdi. Taraftarların gündeminde yer alan ismin başarıları ve istatistikleri merak edilirken kimdir araması yapıldı.

BJK'NİN YENİ TRANSFERİ GABRİEL PAULİSTA KİMDİR?

26 Kasım 1990 yılında doğan futbolcu, La Liga ekiplerinden Atlético Madrid forması giyiyordu.

2010 senesinde Vitória'da futbol hayatına başlayan isim, 2 Campeonato Baiano şampiyonluğu kazanırken 2010 Copa do Brasil'de 2. oldu. 2013 yılında Villarreal'e transfer olmasının ardından 2015'te 15 milyon Avro bonservis ücretiyle Arsenal'e dahil oldu.

Ağustos 2017'de Valencia'ya transfer olmasıyla beraber 200'den fazla maçta forma giyerek Copa del Rey'i kazandı. Ocak 2024'te ise Atlético Madrid'e transfer oldu.

Beşiktaş’ın yeni transferi Gabriel Paulista, Atlético Madrid takımında stoper mevkiinde oynuyor - 1. Resim

GABRİEL PAULİSTA İSTATİSTİKLERİ

La Liga'da 224 maça çıkarken 8 gol, 5 asist kaydetti.

Serie B'de 52 maçta 0 gol kaydederken, Premier Lig'de 46 maçta 1 gol 1 asist yaptı.

Kral Kupası'nda 25 karşılaşmada yer alırken, Şampiyonlar Ligi'nde 17 mücadelede oynadı.

KAP'ta yer alan açıklama şöyle oldu:

"Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu (Paulista) transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır."

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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