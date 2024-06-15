Beşiktaş’ın yeni transferi Gabriel Paulista, Atlético Madrid takımında stoper mevkiinde oynadı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Haziran 2024 11:05 - Güncelleme: 15 Haziran 2024 11:12 - Güncelleme:

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Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları devam ederken gelen transfer haberi taraftarı sevindirdi. Gabriel Paulista tranferini KAP'a bildirmesinin ardından hangi takımda, hangi mevkii araması yapılırken kaç yaşında olduğu da araştırıldı. İşte oynadığı takımlar ve istatistikleri...