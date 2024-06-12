Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş taraftarının hayalleri gerçek oluyor! 'Siyah duvar' tribünü için geri sayım başladı

Beşiktaş taraftarının hayalleri gerçek oluyor! 'Siyah duvar' tribünü için geri sayım başladı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Beşiktaş taraftarının hayalleri gerçek oluyor! &#039;Siyah duvar&#039; tribünü için geri sayım başladı

Spor Haberleri

Sezon sonundan beri birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu, kapılarını etkinliklere kapatıyor. Siyah-beyazlılar, saha zemininde yenilemeye giderek yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Ayrıca kale arkasındaki koltukların kaldırılması için bakanlıkla görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'in bitiminin ardından Beşiktaş Tüpraş Stadyumu birçok etkinliğe ve konsere ev sahipliği yaptı. Siyah-beyazlıların saha zemini bu etkinlikler sebebiyle bozuldu. Bu akşam yapılacak Ajda Pekkan konserinin ardından Beşiktaş, stadının kapılarını kapatacak ve revizyona gidecek.

Beşiktaş taraftarı bakanlıktan çıkacak kararı bekliyor! 'Siyah duvar' tribünü için geri sayım başladı - 1. Resim

HİBRİT ÇİM DEĞİŞECEK

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş yönetiminin stadın çatısı değiştirerek ses yalıtımını artırmayı düşündüğü öğrenildi. Ayrıca, saha zemini tamamen kaldırılacak ve yeni hibrit çim serilecek.

Beşiktaş taraftarının hayalleri gerçek oluyor! 'Siyah duvar' tribünü için geri sayım başladı - 2. Resim

Beşiktaş'ın stadyumunda yapılacak asıl değişiklik ise kale arkasındaki koltukların kaldırılması olacak. Hasan Arat yönetimi, Beşiktaş taraftarının en büyük hayallerinden birisi olan kale arkası koltuklarını kaldırmak için çalışmalara başladı. Siyah-beyazlı yönetim, bu konuyla ilgili bakanlıkla görüşmelerini sürdürüyor. 

Beşiktaş taraftarının hayalleri gerçek oluyor! 'Siyah duvar' tribünü için geri sayım başladı - 3. Resim

HEDEF 'SİYAH DUVAR'

Beşiktaş yönetimi gerekli izinleri aldığı takdirde kale arkasındaki koltukları tamamen kaldıracak. Beşiktaş taraftarı yeni stat projesiyle birlikte, Signal Iduna Park'ta Borussıa Dortmund taraftarının oluşturduğu "Sarı duvar" benzeri bir tribünü oluşturmayı hedefliyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer! Yeni sezonda Şebnem Bozoklu ile 'Meri'yi izleyeceğizBizim Hikaye'nin 'Kiraz'ı ortaya çıktı: Son hali şaşırttı, artık Milano yolcusu...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uludağ’da koşmak için son 30 gün! 4 Mevsim Uludağ - SporUludağ’da koşmak için son 30 gün! 4 Mevsim UludağSüper Lig devinden Noussair Mazraoui bombası! Faslı sağ bek ile görüşmeler başladı - SporSüper Lig devinden Noussair Mazraoui bombası! Faslı sağ bek ile görüşmeler başladıNBA logosuna ilham kaynağı olan efsane basketbolcu Jerry West hayatını kaybetti - SporNBA logosuna ilham kaynağı olan efsane basketbolcu Jerry West hayatını kaybettiTottenham, geçen sezon Galatasaray'a kiraladığı Ndombele'nin sözleşmesini feshetti - SporTottenham, geçen sezon Galatasaray'a kiraladığı Ndombele'nin sözleşmesini feshettiVincenzo Montella, A Milli Takım'ın ilk görevini açıkladı! 'Tüm milletimizi gururlandırmak' istiyoruz - SporVincenzo Montella, A Milli Takım'ın ilk görevini açıkladı!Almanya'nın EURO 2024 kadrosunda değişiklik! Türk asıllı futbolcu kadroya dahil edildi - SporAlmanya'nın EURO 2024 kadrosunda değişiklik! Türk asıllı futbolcu kadroya dahil edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...