Beşiktaş taraftarının hayalleri gerçek oluyor! 'Siyah duvar' tribünü için geri sayım başladı

Sezon sonundan beri birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu, kapılarını etkinliklere kapatıyor. Siyah-beyazlılar, saha zemininde yenilemeye giderek yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Ayrıca kale arkasındaki koltukların kaldırılması için bakanlıkla görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'in bitiminin ardından Beşiktaş Tüpraş Stadyumu birçok etkinliğe ve konsere ev sahipliği yaptı. Siyah-beyazlıların saha zemini bu etkinlikler sebebiyle bozuldu. Bu akşam yapılacak Ajda Pekkan konserinin ardından Beşiktaş, stadının kapılarını kapatacak ve revizyona gidecek.

HİBRİT ÇİM DEĞİŞECEK

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş yönetiminin stadın çatısı değiştirerek ses yalıtımını artırmayı düşündüğü öğrenildi. Ayrıca, saha zemini tamamen kaldırılacak ve yeni hibrit çim serilecek.

Beşiktaş'ın stadyumunda yapılacak asıl değişiklik ise kale arkasındaki koltukların kaldırılması olacak. Hasan Arat yönetimi, Beşiktaş taraftarının en büyük hayallerinden birisi olan kale arkası koltuklarını kaldırmak için çalışmalara başladı. Siyah-beyazlı yönetim, bu konuyla ilgili bakanlıkla görüşmelerini sürdürüyor.

HEDEF 'SİYAH DUVAR'

Beşiktaş yönetimi gerekli izinleri aldığı takdirde kale arkasındaki koltukları tamamen kaldıracak. Beşiktaş taraftarı yeni stat projesiyle birlikte, Signal Iduna Park'ta Borussıa Dortmund taraftarının oluşturduğu "Sarı duvar" benzeri bir tribünü oluşturmayı hedefliyor.