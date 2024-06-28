Beşiktaş, Trabzonspor'un yıldızı Onuachu için kesenin ağzını açtı

Düzenleyen: Baki Sancak 28 Haziran 2024 21:12 - Güncelleme: 28 Haziran 2024 21:34 - Güncelleme:

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Beşiktaş, Southampton'un yıldızı için kesenin ağzını açtı! Geçen sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Ounachu'nun bonservisi için 15 milyon euroyu gözden çıkardı. Aynı zamanda transferin sağlanması için Southampton gibi futbol takımı Sport Republic tarafından yönetilen Göztepe'ye ise 3 futbolcu verecek.