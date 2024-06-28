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Beşiktaş, Trabzonspor'un yıldızı Onuachu için kesenin ağzını açtı

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Beşiktaş, Trabzonspor&#039;un yıldızı Onuachu için kesenin ağzını açtı
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Spor Haberleri

Beşiktaş, Southampton'un yıldızı için kesenin ağzını açtı! Geçen sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Ounachu'nun bonservisi için 15 milyon euroyu gözden çıkardı. Aynı zamanda transferin sağlanması için Southampton gibi futbol takımı Sport Republic tarafından yönetilen Göztepe'ye ise 3 futbolcu verecek.

Teknik direktör hasretini Van Bronckhorst ile dolduran Beşiktaş, transfer dönemine hızlı başladı. Rafa Silva'yı renklerine bağlayan Beşiktaş geçen sezon Trabzonspor'da kiralık oynayan Southampton'un yıldızı Onuachu için kesenin ağzını açtı.

15 MİLYON EURO BONSERVİS

Beşiktaş, Nijeryalı golcü Paul Onuachu için 15 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardı.

GÖZTEPE'YE 3 FUTBOLCU

Beşiktaş, transfer için aynı zamanda Southampton gibi futbol takımı Sport Republic tarafından yönetilen Göztepe'ye ise 3 futbolcu vereceği belirtiliyor.

MONTERO VE MUSTAFA HEKİMOĞLU GÜNDEMDE

Mynet'te yer alan habere göre Sport Rebuplic şirketi ile resmi temaslara başlayan Beşiktaş yönetimi, Göz-Göz'e geçen sezonu Portekiz'de kiralık geçiren 25 yaşındaki İspanyol stoper Javi Montero ve 17 yaşındaki forvet Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu önerdi. Mustafa'yı kiralık vermeyi teklif eden Beşiktaşlı kurmayların teklifi Southampton kulübü tarafından da olumlu karşılandı. Tarafların en kısa sürede tekrar masaya oturacağı ve transfer hamlesini resmileştireceği kaydedildi.

Onuachu, geçen sezon Süper Lig'de 21 maçta 15 gol, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 2 gol atmayı başarmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
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