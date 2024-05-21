Beşiktaş'a transfer müjdesi! İki isme ciddi talipler var

Aboubakar için Rus devi Spartak Moskova devreye girdi ve kasayı açtı. Al Musrati için de Suudi Arabistan’dan Al-Ahli ve Al-Ettifaq yarışıyor.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta gelecek sezonun kadrosu için çalışmalar sürdürülürken Aboubakar için beklenen talip çıktı.

Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova, Kamerunlu golcüyü transfer edebilmek için Beşiktaş’ın kapısını çaldı. Siyah beyazlı yöneticilerle yapılan görüşmede, tecrübeli oyuncunun şartları soruldu. Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen 32 yaşındaki santrfor için 5 milyon bonservis bedelinin belirlendiği belirtildi. Spartak Moskova kanadında ise 4 milyon avroluk teklif düşünülüyor.

BAŞKA TALİP YOK

İki takım arasında devam eden görüşmelerde kısa süre içinde ortak bir noktada buluşulması bekleniyor. Öte yandan Aboubakar’ın Rusya’ya gitmeye sıcak bakmadığı ancak şu anda kendisine başka talip olmadığı için teklifi kabul edebileceği öğrenildi. Beşiktaş’ın bir başka yıldızına bu defa Arap yarımadasından talip çıktı. Suudi Arabistan Pro League takımlarından Al-Ahli ve Al-Ettifaq’ın, Libyalı oyuncu için teklif yapmaya hazırlandıkları ve oyuncunun durumunu yakından takip ettikleri öğrenildi.

AL MUSRATİ’YE İZİN YOK

Beşiktaş Yönetimi, Al Musrati’yi satmayı düşünmüyor. Futbol Genel Direktörü Samet Aybaba, Libyalı oyuncunun gelecek sezon çok faydalı olacağını düşünüyor. Bu noktada Al-Ahli ve Al-Ettifaq’ın sunacağı teklif, Beşiktaş’ın Al-Musrati için ödenen 12 milyon avro bonservis bedelini geçerse değerlendirmeye alınacak.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Bonservisi Beşiktaş’ta olan ve Marsilya’ya kiralanan Jean Onana ve takım arkadaşı Moumbagna, Fransa’da silahlı saldırıya uğradı. Aracı çalmaya çalışan hırsızlar silahla ateş açtı. Onana ve Moumbagna olayı yara almadan atlatırken hırsızlar ise kaçtı.