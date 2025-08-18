Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ın sol kanat için Jadon Sancho ısrarı sürüyor! Kiralık aşk

Beşiktaş'ın sol kanat için Jadon Sancho ısrarı sürüyor! Kiralık aşk

Siyah beyazlılar, İngiliz yıldızı sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. Futbolcuyu ikna çabası sürüyor.

Beşiktaş uzun süredir kadrosuna katmak istediği Jadon Sancho’nun transferinde yeniden iddialı duruma geldi. Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek istediği için Manchester United’dan ayrılmak isteyen İngiliz yıldız, beklediği teklifleri alamadı. İtalya Serie A ekiplerinden Roma da transfer için devreye girmişti. Çizme ekibinin, yüksek yıllık ücret sebebiyle transferi rafa kaldırması üzerine Beşiktaş’a yeniden umut doğdu. Siyah beyazlı yönetim, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

YEDEKTE ÜÇ İSİM VAR

Anlaşmanın satın alma opsiyonlu olarak yapılması planlanıyor. Sancho eğer Beşiktaş’a gelmeyi kabul ederse siyah beyazlı yönetim, yüksek yıllık ücreti sponsor desteği ile karşılayacak. Hafta içinde yapılacak görüşmelerde nihai sonuca ulaşılacak. Öte yandan Sancho’nun alternatifi olarak düşünülen Armand Lauriente ve Jonathan Rowe’a bir isim daha eklendi. Siyah beyazlılar, Nottingham Forest ile bir yıllık sözleşmesi kalan Callum Hudson-Odoi’nin durumunu yakından takibe başladı.

MANU’YU SİLDİ

Bonservisi Manchester United’da olan ve geçen sezonu Chelsea’de kiralık olarak geçiren Jadon Sancho, kulübüyle bağlarını kopardı. İngiliz yıldız, sosyal medya hesabından Manchester United ve futbolla ilgili bütün paylaşımları sildi.

