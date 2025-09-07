Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ta ayrılık! Tayyip Talha Sanuç'un yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ta ayrılık! Tayyip Talha Sanuç'un yeni takımı belli oldu

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Beşiktaş'tan savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç’u sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun transferinde Beşiktaş Kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Yeni transferimiz Tayyip Talha Sanuç, kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kendisine kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

